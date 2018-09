Nancy Coppola aspetta una bimba: ecco come si chiamerà

Nancy Coppola aspetta il secondo figlio: sarà una bambina e si chiamerà…

Nancy Coppola diventerà molto presto mamma per la seconda volta. La cantante aveva dato la notizia della sua gravidanza attraverso i social network. Ospite della puntata di lunedì 24 settembre di Pomeriggio Cinque, l’ex naufraga dell‘Isola dei Famosi, ha rivelato alla conduttrice Barbara d’Urso il sesso del figlio che sta per nascere e come si chiamerà. Nancy Coppola aspetta una bambina dopo aver avuto un maschietto dalla prima gravidanza, Vincenzo che adesso ha sette anni. L’ex naufraga del reality show di Canale Cinque sperava proprio che la figlia in arrivo potesse essere una bella femminuccia dopo aver avuto un maschio. La cantante napoletana ha anche rivelato ai microfoni di Pomeriggio Cinque di aver già scelto il nome che avrà la sua piccolina: si chiamerà Giulia!

Quando nascerà Giulia, la seconda figlia di Nancy Coppola?

La piccola Giulia dovrebbe nascere il 7 marzo del prossimo anno. Ma quale sarebbe stato il nome che avrebbe avuto il figlio di Nancy Coppola se fosse stato per la seconda volta un maschio? “Se è femmina si chiamerà Giulia, come mia nonna materna. Mentre se è maschio ha deciso Vincenzo: a lui piacerebbe Alessandro, che è un nome che io ho sempre amato. Quindi aspettiamo Alessandro o Giulia” aveva affermato Nancy Coppola prima di rivelare in diretta a Pomeriggio Cinque il sesso e il nome scelto per la sua seconda figlia.

Nancy Coppola: dopo il secondo figlio subito un terzo?

La cantante napoletana ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi aveva affermato di volere tre figli. Adesso sta per nascere la sua secondogenita Giulia, dobbiamo aspettarci una terza gravidanza subito dopo la nascita? Staremo a vedere.