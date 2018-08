Nancy Coppola incinta rivela quando nascerà il bebè e come si chiamerà

Nancy Coppola incinta per la seconda volta: il parto e il nome del bambino

Nancy Coppola è al settimo cielo: finalmente è riuscita a realizzare il sogno di avere un altro figlio! All’Isola dei Famosi la cantante napoletana non ha mai nascosto il desiderio di allargare la sua famiglia, composta dal marito Carmine e dal figlio Vincenzo di 7 anni. Ora l’artista è di nuovo in dolce attesa: il parto è previsto per marzo 2019. Al momento non è ancora chiaro se la cicogna porterà un maschio o una femmina ma la Coppola ha già scelto i nomi per entrambi i casi. “Se è femmina si chiamerà Giulia, come mia nonna materna. Mentre se è maschio ha deciso Vincenzo: a lui piacerebbe Alessandro, che è un nome che io ho sempre amato. Quindi aspettiamo Alessandro o Giulia“, ha spiegato Nancy al settimanale Nuovo.

Il figlio di Nancy Coppola non vede l’ora di conoscere il fratellino o la sorellina

“Vincenzo, che non vede l’ora che arrivi, ha detto che mi aiuterà a dargli da mangiare e a fargli il bagnetto. Fortunatamente mio figlio è un bimbo autonomo e sarà un ottimo fratellino”, ha aggiunto Nancy Coppola, che ha cercato a lungo questa seconda gravidanza. Una gioia che però è arrivata in un momento difficile: qualche giorno prima di fare il test di gravidanza, l’ex naufraga ha perso l’amato suocero. “Per me e mio marito Carmine – che ha passato momenti davvero tristi – è un raggio di sole e ci aiuta a superare la tragedia. E poi sono certa che mio suocero veglierà su di noi e sui nostri figli come un angelo: io credo molto in queste cose”, ha confidato la neomelodica.

La famiglia di Nancy Coppola: la cantante sogna di avere tre figli

Quello in arrivo non sarà l’ultimo figlio di Nancy Coppola. La cantante spera di avere tre figli in tutto. “Ci sto lavorando e cercherò di conciliare al meglio il mio ruolo di mamma con la mia carriera di cantante”, ha puntualizzato Nancy, che è sposata con Carmine dal 2010.