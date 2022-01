Nancy Brilli ha il Covid, la corsa in ospedale: “Mi sento una schifezza”

Momenti di paura per l’attrice 57enne che ha da poco contratto il virus in forma violenta. Ecco cosa ha passato e come sta adesso

Nancy Brilli, al secolo Nicoletta Brilli, ha iniziato l’anno nuovo nel peggiore dei modi. L’attrice romana di origini ucraine ha raccontato su Instagram la sua spaventosa avventura alle prese con il Covid-19 e con altri rognosi problemi di salute. La 57enne ha avvisato molti sintomi ed è stata costretta ad andare al pronto soccorso. Ecco tutti i dettagli su ciò che ha passato e sulle sue condizioni attuali.

Nancy Brilli, il Covid e altre disavventure

Nancy Brilli nell’ultimo periodo non ha avuto pace. L’attrice di Commesse e Il bello delle donne è stata vittima di numerose disavventure che l’hanno letteralmente sfiancata, come ha spiegato in alcune stories di Instagram ai suoi quasi 200mila followers. La 57enne, che si dice “stanchina”, ha elencato ciò che il Covid le ha provocato: “stanchezza mortale e tosse d’oltretomba”. Lo ha fatto ieri, 4 gennaio 2021, condividendo sue foto e video mentre si trovava a letto, struccata, spettinata e con gli occhi stanchi. È riuscita a fatica a parlare con un filo di voce, peraltro abbastanza rauca e nasale, illustrando tutti i malesseri che l’hanno colpita negli ultimi tempi. La Brilli ha detto di essersi “rotta la schiena”, di aver poi avuto la congiuntivite prima in un occhio e poi nell’altro, e di essersi rotta un dito del piede. Come se non bastasse, dopo tutto ciò è arrivato il Covid, in forma abbastanza aggressiva. “Basta”, ha ripetuto nelle stories.

Poco dopo la Brilli ha mostrato di avere un livello di saturimetria pari al 84%, di gran lunga inferiore alla soglia limite. Chi riporta un livello al di sotto del 94%, infatti, dovrebbe subito consultare il proprio medico e fare un controllo all’ospedale. Questo è proprio quello che ha fatto l’attrice, che si è recata al pronto soccorso Sant’Eugenio di Roma.

Nancy Brilli, le sue condizioni dopo una “giornata complicata”

La 57enne ha portato i suoi followers con sé mostrando di essere stata sottoposta, dopo ben sette “dolorosi” tentativi di prelievo arterioso, ad una tac polmonare. L’attrice non ha poi dato ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute. Oggi ha solamente detto di aver ancora la “voce cavernosa” e di essere reduce da una “giornata complicata”.

Nancy Brilli è lontana dal piccolo schermo da quasi sei anni, da quando ha preso parte alla serie TV Matrimoni e altre follie. Al momento è impegnata con una rubrica sul giornale Leggo.it. Recentemente si è parlato di lei a causa dell’Ares Gate relativo alla casa produttrice Ares Film, che a quanto emerso era solita manipolare le vite degli attori con cui lavorava. La Brilli, che ha a lungo collaborato con la società, a ottobre 2021 ha spiegato a Silvia Toffanin di non essere mai stata coinvolta in “stranezze”.