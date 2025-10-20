Nancy Brilli, attacco pesante a Lucarelli: la durissima reazione di Selvaggia

Nancy Brilli attacca, Selvaggia Lucarelli risponde. Volano gli stracci a distanza tra la giurata di Ballando con le Stelle e l’attrice romana. Le frizioni sono cominciate un paio di puntate fa, quando la giornalista, provocatoriamente, aveva criticato la performance della concorrente, sottolineando di non avere intenzione di dare un “bonus lutto”. Brilli, poco prima di ricevere i voti, aveva raccontato che stava vivendo giorni difficili a causa della morte della sua cagnolina. Lucarelli, in modo diretto, le fece intendere che, per quel che riguardava il giudizio sul ballo, nonostante il lutto, non aveva intenzione di fare sconti. E così è stato. Una vicenda che via via ha innescato polemiche, lasciando ruggini tra le due donne.

Ballando con le Stelle, scontro duro tra Selvaggia Lucarelli e Nancy Brilli

Nancy Brilli, nelle scorse ore, ha fatto tappa nel salotto di Francesca Fialdini, nella trasmissione Da noi… A ruota libera. Durante l’intervista, ha attaccato Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, usando toni duri nei confronti dei due giurati:

“Quello che ha detto Selvaggia è stato raggelante, soprattutto perché lei ama gli animali. Guillermo Mariotto, invece, ha criticato la mia interpretazione e questo non posso permetterglielo. Può criticare il mio modo di ballare, ma non la mia interpretazione. Io sono contentissima, ma quando mi ricapita di imparare a ballare con dei campioni? Perché mi devo far rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli? Hanno scelto questa strada…pazienza”.

Lucarelli, dopo aver appreso quanto esternato in tv da Brilli, ha replicato in modo altrettanto duro attraverso una piccatissima storia Instagram. Come premessa, ha sottolineato che si sta parlando di “caxxate”. Ciò detto, ha aggiunto che Nancy “è da due settimane che fa il giro delle tv a lagnarsi perché i giurati vanno sul personale”. Secondo la giurata, le posizioni dell’interprete capitolina sono fuori luogo, in quanto “nessuno è mai andato sul personale, ma al massimo si è detto che non balla bene. E alibi non ne esistono”.

Selvaggia ha proseguito sostenendo che Brilli “continua a fare ospitate dandoci (soprattutto a me) dei bulli, degli scorbutici, incompetenti, postando storie della sua amica che scrive che mi prenderebbe a pugni se mi incontrasse”. “Roba che se lo facessi io, sarei al 41 bis”, ha ironizzato la giornalista che ha concluso rivelando quale tattica adotterà da ora in avanti per commentare le esibizioni dell’attrice: “Nancy, serena. Ti dirò ok come sabato scorso e la settimana prima ancora (in cui neppure sono stata interpellata sul tuo ballo), così ballerai più serena e vincerai senz’altro Ballando con le Stelle”.

Lo scontro tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli

Come si diceva, il clima tra le due donne è molto teso. Lucarelli, nell’ultima puntata di Ballando, ha anche avuto uno scontro piuttosto acceso con Barbara d’Urso, che per la prima volta ha avuto una reazione risentita. La conduttrice napoletana ha consigliato a Selvaggia di stare attenta a valutare la vicenda della sua cacciata da Mediaset, sottolineando che lei non sa che cosa è accaduto di preciso e quali sono le dinamiche che l’hanno portata lontana dal Biscione. A quel punto Lucarelli l’ha invitata a vuotare il sacco, ma d’Urso si è richiusa a riccio, preferendo mantenere riservatezza sulla questione.