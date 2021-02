Nainggolan, crisi rientrata con Claudia Lai: cosa era accaduto alla coppia

Sembra proprio tornato il sereno tra Claudia Lai e Radja Nainggolan. Nei mesi passati, su tutti i siti web, si era diffusa la notizia di un periodo nero per la coppia. Motivo? Una presunta sbandata presa da Nainggolan per una ragazza di nome Ginevra, di professione pr.

Tra marito e moglie sembrava esserci anche la data già fissata per fare la separazione, ma il calciatore sembra essere tornato sui suoi passi. Di nuovo a casa insieme a Claudia e i loro figli e, a testimonianza della pace ritrovata, anche una foto pubblicata da Giornalettismo, dove si vede la famiglia felicemente ritrovata.

La quiete dopo la tempesta: il tumore al seno di Claudia e il ritorno di Nainggolan al Cagliari

Una vera e propria boccata d’aria per la coppia dopo le difficoltà avute nel corso dello scorso anno. Claudia Lai, infatti, ha dovuto lottare con un tumore al seno. In un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa a Vistanet.it, la Lai aveva spiegato quanto la sua vita fosse cambiata dopo aver saputo del cancro.

“Poi quel boato e da allora tutto è cambiato e da quel brutto giorno, ho iniziato a vivere giorno per giorno. Inizialmente non l’ho presa benissimo, è stata dura accettarlo e organizzarmi in base alle esigenze delle bambine”.

Dopo lo sconforto, la moglie di Nainggolan ha deciso di rendere tutto pubblico. Un modo per rialzarsi e che sembra aver dato i suoi frutti. Secondo stessa ammissione della Lai, infatti, le ha fatto molto bene. Ha potuto creare delle amicizie virtuali che coltiva ancora oggi.

Anche i suoi genitori le sono stati molto vicini, cercando di darle una mano con la casa e con le bambine. Proprio loro l’hanno accompagnata in ogni terapia. Un periodo, però, dove ha anche voluto riscoprire nuovi interessi, prendendo anche lezioni di musica:

“Insomma, dicono che la musica salvi la vita… lo confermo! Un mio carissimo amico dj, si è impegnato giorno dopo giorno ad insegnarmi tecnica e pratica di questa fantastica attività. Non è stato facile perché le medicine mi facevano perdere continuamente la memoria e l’attenzione ma cosa volete farci, sono testarda di natura e alla fine si, ci sono riuscita, ho imparato!”

Per quanto riguarda Nainggolan, si ritrova ad indossare per la terza volta la maglia del Cagliari, una squadra che è sempre stata nel suo cuore. Un’occasione di riscatto visto che la prima parte dello scorso anno, per lui, non è stata delle migliori. È sbarcato per la prima volta al Cagliari, nel 2010.