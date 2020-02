Claudia Lai, moglie di Nainggolan: “Non potrò più avere figli”. L’intervista

Claudia Lai, la lotta con il cancro continua: “Non potrò più avere figli”. L’intervista

Claudia Lai, intervistata da La Gazzetta dello Sport, è tornata a parlare della lotta al cancro che sta combattendo. La moglie di Nainggolan, calciatore oggi in forza al Cagliari (ex Roma e Inter), si racconta a ruota libera a quasi un anno di distanza dalla scoperta del tumore. Era infatti l’aprile 2019 quando veniva a conoscenza della malattia. Dopo tre mesi lo rendeva noto al pubblico. Oggi, la sua vita è cambiata drasticamente, ma non smette di battagliare. Ricordiamo inoltre che Claudia è impegnata nella raccolta fondi per associazioni di ricerca. Negli ultimi mesi, con la collaborazione di diversi calciatori, mette in vendita le magliette il cui ricavato è destinato all’ambito medico.

Claudia Lai: come sta oggi e il percorso contro la malattia

“Amo Roma, mi ha salvato la vita. In primis il dottor Del Vescovo (ex medico sociale del club giallorosso, ndr) che mi ha messo in contatto con il dottor Vincenzi del Campus Biomedico dove ora sono seguita e coccolata”, fa sapere la Lai. A Milano, invece, i ricordi meno belli perché nell’aprile del 2019 ha scoperto di avere il cancro: “Sì, sono stata operata subitito senza renderla pubblica e ho firmato per tornare a casa dalle mie figlie”. Dopo tre mesi ha reso pubblica la sua malattia, perché? “Avevo bisogno di confrontarmi con persone che avessero o stessero passando il mio stesso incubo”. Oggi come sta Claudia? “Tutte queste cure mi hanno provocato diversi problemi… Cuore, difese immunitarie basse, osteoporosi e altre causate dalla menopausa forzata. Grazie a Dio ho già due splendide bambine, perché non potrò più avere figli.”

Il messaggio alle donne sulla prevenzione

Infine un messaggio sulla prevenzione. “Io sono stata fortunata, mi sono accorta per tempo, anche se era già al quarto stadio. Noi donne dovremmo amarci di più e farci controllare spesso. A volte basta poco per evitare una tragedia.”