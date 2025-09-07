Naike Rivelli, tutto sul matrimonio atipico: foto, abiti, invitati e dettagli

Naike Rivelli e l’imprenditore Roberto Marzano, uomo lontano dal mondo dello spettacolo, sono diventati moglie e marito. I due si sono sposati sabato 6 settembre, come rivelato dalla stessa neo sposa con una serie di foto e video pubblicati su Instagram. Il “sì” è arrivato con rito civile. La cerimonia e la successiva festa di nozze sono state organizzate nello stupendo casolare immerso nella natura in cui Rivelli e la madre Ornella Muti vivono da anni. L’edificio si trova in provincia di Alessandria, in Piemonte. All’evento hanno partecipato i familiari stretti della coppia e gli amici di lunga data. In totale meno di 40 persone, almeno a giudicare dai posti a tavola. A confermare che la festa sarebbe stata con ‘poche ma buone’ persone è stata proprio Rivelli che ha spiegato poco prima di unirsi al compagno che gli invitati non sarebbero stati molti, appunto soltanto familiari e amici storici. Alla fine è uscito un matrimonio atipico, ma squisitamente intimo e divertente.

Matrimonio di Naike Rivelli e Roberto Marzano, abiti e invitati

Naike ha optato per un abito non convenzionale, indossando un vestito estivo lungo, con ampie maniche, cut out sui fianchi e con abbottonatura nella parte anteriore. Unico dettaglio tipico matrimoniale il colore bianco. Simile scelta l’ha fatta Ornella Muti, che però non ha ovviamente scelto un vestito bianco, seppur ha optato per tinte chiare. Anche lo sposo si è presentato con un outfit non particolarmente elegante. Niente cravatta e niente papillon. L’imprenditore ha indossato giacca e pantaloni scuri, abbinandoli a una camicia chiara. Tutto molto informale.

Dopo il rito civile tutti a tavola, apparecchiata in una delle zone esterne del casolare. A pensare al pasto è stata una ditta specializzata in catering. La festa è poi proseguita fino a sera inoltrata tra balli e canti. Naturalmente non è mancata la torta nuziale.

“Già ieri sono cominciate le telefonate, le esclusive. Ma secondo voi, è il giorno più importante e io lo vendo a qualcuno che sarebbe presente al mio matrimonio a farsi i caz*i nostri?”. Così Naike quando aveva annunciato che si sarebbe sposata; è stata di parola. La 50enne si è goduta con gli affetti più stretti il grande giorno, senza alcunché di mediatico, ad eccezione degli scatti e dei video postati sui social e fatti da lei stessa in modo amatoriale.

“Penso che guadagnare su un impegno importante come un matrimonio sia da gente sfiga*a. Per fortuna guadagno molto bene io, non ho bisogno delle esclusive. Come mamma insegna, non si vendono i matrimoni guys! Che orrore! Mamma non ha venduto il suo. Io sicuramente non rendo trash il mio per fare show e caga*e per i media”, aveva aggiunto Rivelli, sempre a proposito di come avrebbe organizzato le sue nozze.

Chi è Roberto Marzano

Si sa poco del neo marito di Naike Rivelli. Le uniche informazioni le ha fornite la stessa figlia di Ornella Muti quando ha annunciato che si sarebbe sposata. Naike ha raccontato che l’imprenditore è molto riservato e che è un uomo concreto e un grande lavoratore. Ha aggiunto che è stata corteggiata sei mesi e che Roberto è stata una delle poche persone ad aver compreso la sua vera essenza.