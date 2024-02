Naike Rivelli tuona contro Fiorello e crea (ancora) polemica

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, in questi giorni, ha deciso di non starsene zitta e di creare qualche polemica. Prima ci ha provato con Emma Marrone, ora con Fiorello.

Durante la conferenza stampa di Sanremo, di questa mattina, è stato chiesto dai giornalisti se fosse prevista un’incursione da parte dei trattatori, a causa della protesta che in questi giorni c’è in tutta Europa da parte degli agricoltori. Amadeus ha difeso la legittimità dello sciopero ma ha specificato che non è stato chiesto, da parte loro, di portare la questione all’interno del programma. Ha però chiarito che, nel caso in cui volessero intervenire, troverebbe il modo per dar loro spazio.

Poi Fiorello, ironizzando, ha aggiunto: “Sarebbe bene che arrivassero, un palcoscenico così non lo trovi tutti i giorni, faccio un appello a venire. Il primo sarebbe Al Bano“. Ma questa risposta non è piaciuta alla Rivelli che è andata anche a Rosarno, in Calabria, per sostenere questa lotta. Così su Instagram ha mostrato il proprio sdegno nei confronti dei due conduttori.

“Caro Rosario Fiorello, non mi piace questa risposta. Io e mia madre sappiamo tutto, abbiamo chiamato il gigante buono che dirige il presidio qui a Rosarno, siamo state in Calabria. Tu perché non puoi fare questo? Tu del popolo che entri nelle case degli italiani e fai l’amicone, non è che devono essere loro a contattarti, devi essere tu che devi sapere cosa sta succedendo nel tuo Paese, nel tuo Sanremo portarli tu. Non pretendere, non farne uno scherzo, perché Al Bano l’ha presa molto seriamente e anche mia madre“.

Secondo l’attivista era dovere del comico cercare una soluzione per portare questa questione sul palco dell’Ariston. Fiorello è un personaggio ironico ed ha scherzato sulla cosa, menzionando Al Bano, ma la cosa non è piaciuta a Naike, che invece si è sentita toccata.

L’ennesima polemica scatenata dalla figlia della Muti, perché è pur vero che il problema è importante, ma è anche vero che si cerca di non far entrare questioni politiche sul palco. Inoltre, per un programma di intrattenimento come Sanremo, far fare una protesta del genere (che potrebbe degenerare) non è una delle priorità.

Naike vs Emma

Due giorni fa l’attivista si è scagliata contro la Marrone che ha pubblicato uno spoiler del videoclip di Apnea (il brano che porterà in gara a Sanremo) dove compare in pelliccia. Che fosse finta era cosa ovvia, dato che anche la cantante si batte su queste tematiche e sarebbe impensabile commettere un errore del genere. Ma secondo Naike la cosa non era davvero scontata, poiché ha sentito il bisogno di dover puntualizzare.

La Rivelli, nei commenti, ha chiesto se “la pelliccia addosso a questa” fosse di animale e memorabile è stata la risposta della cantante. Ha specificato che “questa si chiama Emma” e che ovviamente era finta, soprattutto perché lei ama gli animali e li rispetta. Con una semplice risposta Naike è stata zittita.