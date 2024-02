Naike Rivelli punge Emma sulla “pelliccia”: la replica memorabile

Mancano pochi giorni all’inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ben 30 sono i Big partecipanti e, tra questi, c’è anche Emma Marrone, che più volte, negli anni scorsi, ha preso parte alla kermesse musicale, arrivando a trionfare nel 2012. Quest’anno, la cantante porterà il brano Apnea, la cui promozione è già iniziata sui suoi profili social. Proprio sotto ad un video relativo al brano sanremese di Emma, è successo l’inaspettato.

Emma Marrone: la pelliccia indossata e il commento di Naike Rivelli

Nella giornata di giovedì 1 febbraio, infatti, sul profilo Instagram di Emma Marrone è stato pubblicato un estratto di quello che sembrerebbe essere il video ufficiale della canzone Apnea. Pochi secondi che, ovviamente, non hanno riportato alcun passaggio della canzone, che potrà essere ascoltata solo a partire da quando Emma si esibirà sul palco dell’Ariston il prossimo 6 febbraio. In questi istanti di video, ad ogni modo, è possibile osservare la cantante all’interno di un ascensore, con indosso un’enorme pelliccia azzurra.

Proprio la suddetta pelliccia ha scatenato le perplessità di Naike Rivelli, che ha detto la sua nei commenti al video: “Ma è fatto di animali questa roba addosso a questa?“. A togliere ogni dubbio all’attrice ci ha pensato la stessa Emma, che ha replicato a stretto giro: “Questa si chiama Emma piacere di conoscerti… La pelliccia è ovviamente e visibilmente finta… Amo molto gli animali… E li rispetto… Un bacino tesoro“. Il botta e risposta non è di certo passato inosservato e diversi utenti hanno avuto modo di dire la loro. Alcuni, in particolare, hanno sostenuto come Naike abbia posto la domanda in modo poco educato, altri le hanno invece fatto notare come fosse comprensibile che la pelliccia indossata dalla cantante fosse finta. Il commento con cui Emma ha replicato a Rivelli, infine, è stato particolarmente apprezzato dall’utenza social.

Sanremo 2024 al via: gli ospiti

Come accennato poc’anzi, Sanremo 2024 è prossimo a partire. La kermesse andrà in onda (in prima serata su Rai 1) da martedì 6 febbraio a sabato 10. Oltre ai 30 cantanti in gara, non mancheranno gli ospiti, come Giovanni Allevi e Roberto Bolle. Durante le cinque serate, inoltre, ci saranno interventi con esibizioni da piazza Colombo e dalla nave da crociera. A cantare in piazza saranno Lazza, Rosa Chemical, Paola&Chiara, Arisa e Tananai. Ad esibirsi sulla nave saranno invece Tedua, Bob Sinclar, Bresh e Gigi D’Agostino.