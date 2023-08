Naike Rivelli: “Menopausa, un incubo lungo 5 anni. Ecco come sto”

Naike Rivelli, 48 anni, torna a parlare della menopausa. Per lei si è trasformata in un incubo che dura da circa 5 anni. Le caldane non le danno tregua, non facendola dormire la notte. Diverse le cure tentate, ma al momento senza risultati. Lei stessa ha spiegato la situazione nelle scorse ore, attraverso un post Instagram in cui ha riferito di aver provato tante strade senza però risolvere il problema. Anche gli incontri avuti con medici specializzati non le hanno portato benefici.

“Dopo aver visto tanti dottori, ginecologi e endocrinologhi, dopo 5 anni di meno pausa intensa, nessuno mi ha saputo dire qualcosa sulle caldane. Giorno e notte. La notte un incubo, faccio saune finlandesi e perso peso”. Così la figlia di Ornella Muti che ha aggiunto: “Nessuna cura mi ha aiutato, nessun estrogeno né ormone ha tolto le caldane. Solo il Bedrocan dalla farmacia aiuta a dormire tra una caldana e l’altra. Sto provando ogni tipo di cura naturale ora. Se trovo una soluzione ve la passo subito”.

Della questione ne aveva parlato anche la scorsa settimana, sottolineando che da cinque anni soffre di insonnia grave. Alle fan che hanno il suo stesso problema ha consigliato di provare cure alternative e palliative. Sulla vicenda hanno detto la loro tantissime donne sotto ai post della Rivelli. Molte hanno spiegato di soffrire del suo stesso problema e di essere in cerca di soluzioni.

Naike Rivelli dalla parte di Barbara d’Urso

Recentemente, sempre tramite i suoi profili social, Naike è tornata a parlare di Barbara d’Urso con la quale ha in corso una vicenda giudiziaria. La figlia della Muti, però, stavolta non ha attaccato la conduttrice campana. Anzi si è schierata dalla sua parte, sostenendo che il trattamento che le ha riservato Mediaset sia stato “disumano”.

In particolare la Rivelli ha detto che l’azienda di Cologno Monzese avrebbe dovuto concedere a ‘Barbarella’ di salutare il pubblico che l’ha seguita per anni. Come è noto ciò non è accaduto. I vertici di Cologno Monzese hanno sostituito la d’Urso con Myrta Merlino, attraverso un’operazione lampo estiva.

L’ex timoniera di Pomeriggio Cinque si è ritrovata così orfana di programmi ed ha ‘strappato’ con Mediaset. Un addio al veleno e del tutto inaspettato. Anche perché la d’Urso era convinta di tornare in onda a settembre. Tanto è vero che nel chiudere la scorsa stagione del talk pomeridiano aveva dato appuntamento al suo seguito, con annuncio festante, proprio a fine estate. Pier Silvio ha poi cambiato idea. Il resto è storia.