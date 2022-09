Naike Rivelli, duro attacco ai Ferragnez: l’appello al Codacons

Non si placano le polemiche contro i Ferragnez. Anche questa settimana, la coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez è al centro dell’ennesimo polverone sui social: questa volta la colpa è da attribuirsi a Chiara Ferragni, che sul suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato un video “intimo” con il figlio primogenito, Leone. Una scelta che ha scontentato molti, tra cui (chi l’avrebbe mai detto!) Selvaggia Lucarelli, ma anche Naike Rivelli che alla giornalista si è accodata nelle scorse ore.

Nel video condiviso da Chiara Ferragni si vede l’influencer in un momento molto tenero con il figlioletto, che le dice “Sei un fiore di mamma”. Tuttavia, rispetto al solito, non si tratta di un video girato con uno smartphone, bensì di immagini “di repertorio” prese dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza del celebre appartamento di City Life. Apriti cielo!

Il fatto che Chiara Ferragni si sia permessa di condividere un siparietto così personale, per di più tagliato ad hoc per i social direttamente dalle telecamere di sicurezza, ha spinto la Lucarelli ad un nuovo sfogo contro l’imprenditrice digitale. Le parole di Selvaggia Lucarelli sono state poi riprese integralmente anche dalla figlia di Ornella Muti, le potete recuperare qui sotto:

“In questi giorni si sta parlando molto di questo video che Chiara Ferragni ha postato sulla sua pagina, proprio mentre si stava affrontando una discussione molto seria sull’utilizzo dei bambini sui social (sulla mia pagina e non solo). Il video consiste in una ripresa delle telecamere di sicurezza nella camera di suo figlio Leone. Il bambino dice cose tenere, lei sembra felice di quel momento di intimità. Invece, come ha detto qualcuno, quel momento stava per diventare uno spezzone di Paranormal activity, sebbene in quella famiglia una cosa del genere sia normal activity. Perché, forse sorpresa dalla tenerezza di quelle parole dette senza che ci fosse un telefono a registrarle, la Ferragni deve aver pensato che fosse davvero un peccato aver perso quel CONTENUTO. Allora che fa? Attenzione perché come per la registrazione della seduta dallo psicologo del marito qui c’è un lavoro non indifferente dietro. Va a recuperare le registrazioni, le scarica, taglia il pezzo e lo carica sui social, perché tutti sappiano cosa le ha detto il figlio nel buio della sua cameretta. Vuole l’approvazione nell’approvazione, il figlio che le dica che è una buona madre e che tutti sentano così diranno che il figlio-dice-che-è una buona madre. Il figlio che diventa strumento di meta-consenso. Ecco, mi ha stupito l’indignazione generale perché non mi sembra niente di così tanto diverso da quello che i Ferragnez fanno costantemente dei figli, sempre spiati da telefoni, telecamere di serie tv, social, telecamere di sorveglianza, trasformati in personaggi prima che possano decidere se tutto questo lo vogliano, se gli piaccia o se preferiscano vivere il più defilati possibile. Questo mondo distopico in cui madre, le tre figlie, marito, i nipoti, tutti sono sempre lì, 24 ore su 24, credo abbia seriamente fatto perdere lucidità. Questo sovrapporsi continuo di adv, bambini, bambina in ospedale, adv, bambino ripreso dalle telecamere di sorveglianza, adv è sempre più disturbante. Ed è ancora più disturbante che milioni di persone assistano senza pensarci su. E senza sentirsi un po’ a disagio nello spiare ogni giorno dei bambini che non sanno quanti adulti ci sono nel buio della cameretta.“

Naike Rivelli, tuttavia, non si è limitata a riportare in modo integrale le parole della Lucarelli. L’attrice ha anche condiviso una Storia scrivendo “Fate qualcosa per proteggere i bambini in rete. Devono avere la loro privacy!”. Nel post, inoltre, la Rivelli ha fatto appello al Codacons affinché intervenisse contro la coppia per la gestione dell’immagine online di Leone e Vittoria Lucia.

La figlia di Ornella Muti, evidentemente, sa bene quanto il Codacons abbia tormentato i Ferragnez in questo ultimo paio d’anni. Il suo appello all’associazione a tutela dei consumatori, dunque, è stato fatto con cognizione di causa. Basterà per un intervento da parte dell’organizzazione?

Chiara Ferragni, una polemica al giorno: questa volta c’entra un elicottero

Appena una manciata di giorni fa, l’influencer si era ritrovata nuovamente in mezzo ad un enorme bufera social dopo aver partecipato ad un aperitivo “in quota” trasportata da un elicottero insieme ad un gruppo di amici. Una scelta azzardata, in un periodo storico in cui tanto si parla di emissioni e cambiamento climatico.