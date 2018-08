Nadia Toffa grintosa: “Torno più forte. Capelli? Non ho segreti”

Nadia Toffa torna sul web, grinta da vendere: “Torno più forte. Capelli? Non ho segreti”. Intanto a Le Iene per il dopo Ilary Blasi c’è in pole position Alessia Marcuzzi

Nadia Toffa non molla niente e non si fa piegare: nemmeno il cancro è bastato per metterla al tappeto. Quindi, l’appuntamento per rivederla in tv è a settembre, al solito posto, sul solito canale, nella solita trasmissione: Le Iene. A darne conferma è lei stessa, che nelle scorse ore è tornata a farsi viva sui social, mostrando grinta da vendere e un buonissimo umore (si è ritratta alle prese coi fornelli mentre cucinava una frittata tutta da ridere su Instagram). Non solo: Nadia ha anche risposto a diversi utenti che hanno scherzato con lei sulle sue doti culinarie. Qualcuno che sta vivendo ciò che ha vissuto lei le ha anche chiesto consigli su come affrontare la perdita di capelli. E la Toffa è stata come sempre disponibile.

Le Iene: Nadia Toffa torna già a settembre, intanto si aprono nuovi scenari per la conduzione del programma

Sotto al post della ‘frittata’ (qui sotto), tanti i commenti dei fan di Nadia. C’è chi ha domandato alla giornalista del ritorno in tv a Le Iene; una richiesta che la giornalista ha esaurito con piacere, dando finalmente conferma alla splendida notizia che circolava da giorni: “Torno a settembre, più forte che mai”. Dunque nessun dubbio sul suo rientro già dalle prime puntate. Qualcun’altro ha chiesto consigli su come affrontare la perdita di capelli durante le cure per vincere il cancro. La Toffa, anche qui, è stata onesta e puntuale nel rispondere: “Ricrescono, non ho segreti”. Intanto, se lei è sicura di tornare in sella allo storico programma Mediaset, alcuni suoi compagni di viaggio della scorsa edizione pare che non ci saranno…

Le Iene: il ritorno di Alessia Marcuzzi?

Infatti sembra che l’addio alla trasmissione da parte di Ilary Blasi e Teo Mammucari sia scontato, almeno secondo i rumors degli ultimi giorni. La voce, se dovesse trovare conferma (cosa che al momento non ha), aprirebbe a un nuovo scenario che potrebbe far felici gli ascoltatori de Le Iene. Infatti si vocifera di un grande rientro alla conduzione, vale a dire quello che vedrebbe Alessia Marcuzzi tornare protagonista. Finora sono solo voci. Si attendono conferme o smentite.