Nadia Toffa sta bene e aggiorna i fan sui suoi progetti per il futuro: il messaggio

Nadia Toffa pronta a ritornare in TV: il messaggio che aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute

Il pubblico affezionato a Nadia Toffa sembra non vedere l’ora di tornare a rivedere la propria beniamina in televisione. La conduttrice del programma Mediaset Le Iene infatti, costantemente interpellata su Instagram sulle sue condizioni di salute, usa spesso i suoi spazi social per aggiornare i fan a tal proposito. Come sta oggi Nadia Toffa? A rispondere a questa domanda è stata la giornalista in persona, pubblicando un posto sul suo profilo che ha molto rincuorato i fan. La Toffa continua a mostrarsi sorridente e, stando alle sue ultime dichiarazioni, sta meglio ed è pronta a tornare a pieno regime in TV a settembre.

Nadia Toffa e la sua “Estate a colori”: il messaggio sui social e la conferma del ritorno a Le Iene

“Sto vivendo un’estate a colori! Tanta energia positiva” ha scritto qualche ora fa Nadia Toffa sui social in un post con cui, di fatto, ha confermato di stare meglio e di aver ripreso le forze dopo il ritiro anticipato da Le Iene. La conduttrice, infatti, il programma l’aveva dovuto lasciare perché la malattia l’aveva un po’ debilitata e, quindi, aveva bisogno del tempo per riposare e riprendersi. Adesso, però, tutto sembra essere tornato come prima, tant’è che Nadia il suo messaggio su Instagram lo ha concluso scrivendo: “Pronti per settembre? Io non vedo l’ora…”.

Nadia Toffa torna a Le Iene: la giornalista di nuovo in TV a settembre

Che sarebbe ritornata a vestire i panni della Iena Nadia Toffa lo aveva già confermato diversi giorni fa rispondendo ad un commento di un utente lasciato sotto una sua foto. Adesso che è arrivata la conferma, tuttavia, i fan hanno sommerso il profilo della conduttrice Mediaset di messaggi positivi e parole d’affetto. Tutto è pronto dunque per il suo ritorno che, viste le premesse, sicuramente verrà accolto con grande entusiasmo dai telespettatori.