Nadia Toffa torna a Le Iene a settembre: il messaggio riempie di gioia i fan

Nadia Toffa torna a Le Iene: a settembre la giornalista riprenderà con le dirette

Nadia Toffa è pronta a rimettersi in gioco a settembre nella prossima stagione de Le Iene. A dare la notizia è stata la giornalista in persona su Instagram. Nulla di eclatante e nessun annuncio in pompa magna, ma solo un commento (di risposta ad un fan) dopo appunto la Iena ha fatto sapere di essere pronta a tornare in grande stile. Come molti sanno, infatti, i recenti problemi di salute hanno tenuto la Toffa lontano dalla televisione. Adesso però, almeno stando a quanto condiviso da lei stessa sui suoi spazi social, Nadia sta meglio, ha recuperato le energie e di tornare a lavoro pare non vedere l’ora.

Nadia Toffa come sta oggi? La giornalista circondata dall’affetto dei fan ha ritrovato la carica

Nadia Toffa, come accennato sopra, oggi si mostra felice e contenta sui social. Il volto noto de Le Iene, infatti, ha sempre cercato di mantenere il contatto diretto con i suoi fan, aggiornando costantemente questi ultimi sulle sue condizioni di salute e sui suoi progetti futuri e imminenti. Adesso che tutto sembra essersi sistemato, dunque, la Toffa torna alla conduzione del programma che l’ha resa nota e conosciuta dal pubblico del piccolo schermo. La bravura, la professionalità e la positività con cui ha affrontato il suo percorso (professionale e personale) le hanno fatto conquistare l’affetto dei telespettatori che, adesso, non vedono l’ora di ritrovarla in TV.

Nadia Toffa e le fake news sulla sua morte: l’intervento della giornalista

Sul web, purtroppo, non tutti si sono mostrati sensibili nei confronti di Nadia Toffa nell’ultimo periodo. L’annuncio della sua malattia, per esempio, aveva spinto alcune persone senza scrupoli e condividere la notizia falsa della sua morte che, di fatto, aveva allarmato moltissimi fan. Alle fake news sul suo conto, però, la Toffa aveva deciso di replicare col sorriso. “Ragazzi incredibile!!!!! Questa sì che è una notizia! Instagram funziona anche dall’aldilà! Notizie dall’altro mondo” aveva scritto sul suo profilo l’inviata de Le Iene “Vi abbraccio. Toccate ferro per me”.