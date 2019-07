Nadia Toffa torna sui social dopo quasi un mese di assenza: messaggio

Nadia Toffa, dopo quasi un mese di assenza, torna sui social: il messaggio e il calore dei fan

Diverse voci di allarme si sono rincorse negli ultimi giorni: che fine ha fatto Nadia Toffa? Perché non si mostra più sui social? Qualcosa sta andando storto? Tutti allarmismi placati poche ore fa dalla giornalista stessa, che è tornata, dopo quasi un mese di assenza sui social (risaliva al 10 giugno l’ultimo suo post), a salutare i suoi numerosi fan attraverso i suoi profili Instagram e Facebook. La conduttrice de Le Iene è sbucata con al fianco il suo cagnolino Totò e con un bel sorrisone, come nel suo stile. I seguaci l’hanno accolta con una pioggia di commenti entusiasti, augurandole ogni bene e spronandola a continuare a lottare contro il tumore di cui è rimasta vittima.

La Toffa torna sui social con Totò

“Io e Totò unite contro l’afa! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti”, ha scritto Nadia. Tantissimi i follower, sia su Facebook sia su Instagram, che hanno esultato nel vederla, tirando un sospiro di sollievo. Non è mancato neppure chi ha avuto la sventurata idea di puntigliare sul suo aspetto fisico. “Ti vedo tanto tanto male. Mi dispiace molto”, ha scritto un follower su Instagram. Pensiero lecito, ma non proprio sensibile. Sicuramente evitabile, come non hanno tardato a sottolineare molti altri fan che hanno consigliato al signore in questione – qualcuno con le buone, qualcuno con le cattive – di evitare certe uscite manchevoli di buon senso.

Nadia Toffa, il messaggio nel giorno dei 40 anni: “Affronto le mie difficoltà ogni giorno”

“Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni… ricchi di emozioni, anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui“, ha scritto lo scorso 10 giugno la Toffa in occasione del compimento dei 40 anni. “Affronto le mie difficoltà ogni giorno – ha aggiunto – con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore.”