Nadia Toffa compie 40 anni: il post e come sta affrontando le difficoltà

Nadia Toffa, tanti auguri. La giornalista compie 40 anni: il post e come sta affrontando le difficoltà

Tanti auguri guerriera, tanti auguri Nadia Toffa. Oggi lunedì 10 giugno 2019 la conduttrice e giornalista de Le Iene compie 40 anni. 40 anni di sorrisi, quei sorrisi che non l’hanno mai abbandonata nemmeno quando in quel maledetto 2 dicembre del 2017 fu colpita da un malore a Trieste durante un servizio e nemmeno quando, pochi mesi dopo, l’11 febbraio 2018, rivelava in diretta tv che stava per combattere con un tumore. Un tumore contro cui, ancora oggi, la battaglia è aperta. Eppure Nadia non ha mai smesso i panni della guerriera sorridente; anzi, ha continuato a infondere positività e coraggio, a tutti e a tutto. Anche oggi, ricordando la data speciale, non ha mancato di istillare forza e bontà verso la vita.

“Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici”

“Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni… ricchi di emozioni, anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui“, ha esordito la Toffa sul suo profilo Instagram. La giornalista è poi passata a spiegare come stia affrontando questo periodo assai delicato: “Affronto le mie difficoltà ogni giorno con il sostegno della mia famiglia e dei miei amici. Vi abbraccio con tutta la forza che ho per gli splendidi messaggi che mi state scrivendo. Mi rimarranno a lungo nel cuore.”

Il mondo della tv e dello spettacolo: gli auguri per Nadia Toffa, la guerriera sorridente

Il post è stato sommerso da like e commenti. Tanti anche i personaggi del mondo televisivo e dello spettacolo che hanno inviato un messaggio alla conduttrice bresciana. Tra questi Simona Ventura (“Ti voglio bene”), Biagio Antonacci (“Speciale essenza, festeggia tra i cuori che ti chiedono…”), Juliana Moreira (“Auguri cara Nadia, che la tua giornata sia piena di affetto e amore”), Elisabetta Gregoraci (“Auguri guerriera”), Patrizia Pellegrino (“Auguri alla nostra forza della natura. Ti vogliamo bene”) e tanti altri.