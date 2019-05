Nadia Toffa: “Niente interessi, questa è la verità”. Fan: “Non mollare”

Nadia Toffa: “Non ho interessi, questa è la verità”. I fan in un solo coro: “Non mollare”. Le parole della giornalista dopo la chemioterapia

Nadia Toffa continua a combattere contro il tumore che l’ha aggredita sul finire del 2017. Negli ultimi giorni è tornata sui social, dopo essere stata in silenzio per più di una settimana in seguito a delle “cure stancanti” che l’hanno anche costretta a non prendere parte alla trasmissione Le Iene, di cui è un volto noto. La giornalista bresciana, nella giornata odierna, è spuntata su Instagram, ringraziando sentitamente il medico che “l’ha letteralmente rimessa in piedi” dopo l’intervento e la chemioterapia. Come al solito, sotto al post, ha incassato il calore dei tanti fan che la seguono e che la sostengono nella sua dura e delicata battaglia.

“Lui mi ha letteralmente rimesso in piedi dopo l’intervento e la chemioterapia”

“Lui si chiama dottor Fabrizio; è un mio grande amico, ma soprattutto un grande professionista; colui che mi ha letteralmente rimesso in piedi dopo l’intervento e la chemioterapia”, scrive Nadia a corredo di uno scatto con il medico. “La sua riabilitazione mi ha donato nuova linfa – prosegue la Toffa -. Sapete bene che non ho interessi di alcun tipo ma dico sempre la pura e semplice verità. Grazie Fabrizio e buona serata a tutti.” Il post ha subito raccolto centinaia e centinaia di reazioni da parte dei fan. Tanti si sono uniti in un solo coro: “Non mollare!”

La preoccupazione per l’assenza social della conduttrice

La preoccupazione sulle condizioni di salute della giornalista era aumentata dopo che, circa una decina di giorni fa, il programma Le Iene annunciava l’assenza di Nadia in trasmissione. Assenza causata da “cure stancanti” a cui la Toffa ha dovuto sottoporsi nell’ultimo periodo. A far crescere ancor più il timore di qualche cattiva notizia, è stato il silenzio social (su cui è sempre molto attiva) della stessa conduttrice, che per oltre 7 giorni non ha più dato alcuna notizia. Ora è tornata a mostrarsi: sempre battagliera, sempre con il sorriso sulle labbra, nonostante tutto. Forza Nadia, “Non mollare!”