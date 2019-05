Nadia Toffa dopo le ‘cure stancanti’ rompe il silenzio: il messaggio della giornalista a una settimana dal comunicato ufficiale de Le Iene che annunciavano la sua assenza nel programma

Bentornata Nadia Toffa. La conduttrice e giornalista de Le Iene è tornata a farsi viva sui social, dopo una settimana di silenzio. La preoccupazione dei fan iniziava a farsi sempre più forte, soprattutto dopo che domenica scorsa il programma di Italia Uno aveva diramato un comunicato rendendo noto che la bresciana, che sta combattendo da diversi mesi una lotta serrata contro un tumore al cervello, non sarebbe stata presente in trasmissione come annunciato a causa di alcune “cure stancanti” a cui si era sottoposta. Oggi finalmente Nadia è rispuntata e lo ha fatto con il consueto sorriso.

“Mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che senno’ mi preoccupo”

“Ciao ragazzi, è un po’ che non ci si vede, giusto!? Allora mi affaccio per dirvi che mi mancate proprio tanto, e mi raccomando, cercate di stare bene che senno’ mi preoccupo… vi bacio tutti da qui“, ha scritto sul suo profilo Instagram la giornalista, postando una foto in cui sorride in compagnia del suo cane. La reazione dei fan è stata immediata: migliaia di commenti e like d’incitamento e stima per la forza che sta dimostrando nel combattere la delicata malattia di cui è rimasta vittima.

Il comunicato stampa de Le Iene della scorsa settimana: “Ha intrapreso una cura un po’ stancante”

L’allarme sulle condizioni di salute della Toffa era scattato proprio la scorsa settimana, quando la redazione de Le Iene, attraverso i suoi canali di comunicazione ufficiali, aveva diffuso il seguente messaggio: “Stasera la nostra Nadia Toffa non sarà presente nell’ultima puntata de Le Iene. Ha intrapreso una cura un po’ stancante e ha deciso di conservare le energie riposandosi a casa. Stasera ci guarderà dalla tv”. Nella nota del programma, inoltre, si leggeva: “Vi terremo aggiornati sulle condizioni di salute della nostra guerriera attraverso il nostro sito e i social. Stasera condurranno Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, che insieme a tutti noi mandano un grosso abbraccio alla Toffa e le urlano ‘Forza Nadia’”.