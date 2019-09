Nadia Toffa, Taranto la omaggia con un murale: Le Iene ringraziano

Nadia Toffa sui muri di Taranto: il murale in suo onore e il “Grazie” de Le Iene

Poco più di un mese fa Nadia Toffa ci ha lasciati. Era infatti il 13 agosto quando la giornalista de Le Iene, dopo aver combattuto con tutte le forze, si è dovuta arrendere. Le agenzie stampa, italiane ed estere, hanno riportato la notizia perché Nadia è diventata un vero e proprio simbolo della lotta contro il cancro. La sua presenza continua a sentirsi forte e il suo ricordo, nei numerosissimi ammiratori, resterà certamente indelebile. Adesso la Toffa è apparsa anche sui muri di Taranto. Gli abitanti della città pugliese, infatti, hanno voluto renderle omaggio dopo che la giornalista de Le Iene ha raccontato e denunciato più volte i grandi problemi che vivono, a partire dall’inquinamento. Nel grande murale, dipinto su un palazzo, Nadia appare in versione cartoon con la sua classica divisa da Iena: camicia bianca, giacca e cravatta nere. La redazione de Le Iene ha ringraziato per questo omaggio. L’ha fatto con un post su Instagram, dove sono arrivati anche tanti messaggi da parte di fan e telespettatori.

A Taranto un murale dedicato a Nadia Toffa: il messaggio de Le Iene e la reazione dei fan

Il murale si trova nel rione Salinella. A realizzarlo il writer salentino Michele Maraffa noto con lo pseudonimo di Nocci. Nelle foto condivise dal profilo Instagram de Le Iene, possiamo vedere l’opera si street art in fase di realizzazione: Nadia Toffa appare come un cartone animato e sorride con le braccia conserte. Indosso la famosa divisa da Iena, ruolo che l’ha fatta conoscere al grande pubblico e entrare nel cuore di tutti gli italiani attraverso le sue inchieste e la sua storia personale. “Grazie Taranto”, si legge come didascalia al post. Poche parole quelle della redazione a cui però si sommano i messaggi di affetto dei fan della conduttrice di Itala 1.

Nadia Toffa, opera di street art per ricordarla: “Gesto bellissimo”, ma ai fan non piace qualcosa

Il murale dalle foto sembra imponente e dai colori vividi. In tanti hanno aprrezzato questo omaggio, catalogandolo come un “gesto meraviglioso”. Gli ammiratori di Nadia Toffa, però, hanno fatto notare un dettaglio che non sembra appartenere a lei e che non ha trovato apprezzamenti. Infatti in molti hanno notato nel ritratto delle grandi occhiaie che per loro Nadia non aveva: “Aggiustatele un po’ le occhiaie, non ne aveva Nadia”; “Ma quelle occhiaie pesantissime?”; “Certo che poteva esse fatto meglio il murale…”. E poi c’è chi avrebbe preferito un ritratto tradizionale: “Apprezzo il gesto ma almeno fatele un ritratto no una caricatura così cartoonesca”. Intanto negli scorsi giorni l’amico Andrea Pucci ha voluta ricordarla, con parole che lasciano il segno.