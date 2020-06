Nadia Toffa prima di morire, confessione spiazzante: “Mia sorella è incinta”

Nadia Toffa prima di morire, confessione “da pelle d’oca”: “Mia sorella Silvia è incinta”. Parla mamma Margherita: “Non volevo illuderla, ma poi ho scoperto che era vero”

Oggi Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni se quel maledetto male non se la fosse portata via il 13 agosto 2019. Tante le commemorazioni via social: la prima è stata mamma Margherita che nella mattinata odierna, attraverso la pagina Facebook ‘Fondazione Nadia Toffa’, ha salutato la figlia. Margherita è poi stata ospite a La Vita in Diretta su Rai Uno, rivelando una confessione inedita e spiazzante che ha fatto la ‘Iena’ poco prima di morire. Nella fattispecie ha detto alla madre che sua sorella Silvia era rimasta incinta. Margherita, all’epoca, non ci credette visto che da molto tempo Silvia provava ad avere un figlio ma invano. Dunque ha pensato che quella confidenza della sofferente Nadia non fosse attendibile. E invece non fu così, la dolce attesa era davvero in corso e oggi quel nipotino è già venuto alla luce.

La Vita in Diretta, la mamma di Nadia Toffa sorprende tutti con una confidenza inedita

“Prima di morire mi ha rivelato una cosa da pelle d’oca” ha raccontato Margherita a Lorella Cuccarini, narrando che Nadia, con un filo di voce, le disse che la sorella Silvia era incinta di una bambina. “Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non riusciva. Io non le dissi niente per non illuderla, ma era vero“, ha proseguito la mamma bresciana, svelando che è poi nata Alba Nadia, definita una “salvezza”. Secondo Margherita, che si è affidata ad alcune letture circa i malati di cancro, “chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale”. La confidenza inedita ha sorpreso un po’ tutti, alla luce del fatto che quell’intuizione si è rivelata a tutti gli effetti veritiera come testimoniato dalla nascita della piccola Alba Nadia.

Giulio Golia e il vuoto lasciato da Nadia: “Manchi”

La madre della Toffa ha inoltre aggiunto di non temere ormai più nulla nella vita e che sente vicina al cuore la figlia ogni giorno. Intanto oggi sui social sono stati tantissimi coloro che hanno ricordato la giornalista lombarda. Personaggi noti e no le hanno rivolto dediche e commemorazioni. Particolarmente toccante quella dell’amico e collega Giulio Golia, che attraverso la sua pagina Instagram ha confessato il peso della mancanza di Nadia. Dall’altro lato si è detto pronto a festeggiare il suo compleanno perché così lei avrebbe voluto.