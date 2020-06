Compleanno Nadia Toffa, mamma Margherita commuove: il messaggio

Nadia Toffa, il messaggio commuovente di mamma Margherita nel giorno del suo compleanno: “Era argento vivo”. Parlano anche Le Iene: “Ci manca”

Il 10 giugno 1979, esattamente 41 anni fa, nasceva a Brescia Nadia Toffa, la compianta conduttrice e giornalista de Le Iene scomparsa lo scorso 13 agosto a causa di un tumore. Oggi mamma Margherita, che con Nadia ha condiviso un rapporto intenso e simbiotico – fattosi ancor più stretto negli ultimi mesi di vita della giovane donna – ha pubblicato su Facebook un messaggio commuovente in ricordo della figlia. Anche la redazione de Le Iene ha omaggiato l’ex collega e amica con un intervento in diretta su Italia Uno di Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. A distanza di circa 10 mesi dalla morte della Toffa, il suo ricordo continua a vivere ed albergare in molte persone.

La madre della Toffa: “Immaginiamo Nadia gioiosa tra gli angeli”

Mamma Margherita, nel post pubblicato sulla pagina Facebook ‘Fondazione Nadia Toffa’, ha parlato, in riferimento alla figlia, di “argento vivo”, sottolineando come la forza mostrata dalla bresciana sia ancora presente “intorno e dentro di noi”. Margherita ha inoltre ricordato come Nadia abbia vissuto un’esistenza “piena e intensa”, all’insegna dell’amore e dell’entusiasmo. Due fattori che non l’hanno mai abbandonata, nemmeno nei momenti più difficili, bui e dolorosi, quelli della lotta contro il tumore. La Toffa infatti, nonostante le cure debilitanti e la conoscenza della patologia mortale, non ha mai smesso di mostrarsi pubblicamente, infondendo coraggio e positività. Solo negli ultimi giorni, per mancanza di energie, non è più riuscita a comunicare con i fan, spegnendosi il 23 agosto 2019, a Brescia, nella sua città natale.

Oggi, 41 anni fa, nasceva il nostro tesoro: l’argento vivo della forza di Nadia è ancora con noi, intorno a noi e dentro… Gepostet von Fondazione Nadia Toffa am Mittwoch, 10. Juni 2020

Nadia Toffa, il ricordo de Le Iene

Nella puntata andata in onda il 9 giugno 2020, anche Le Iene hanno voluto rendere omaggio alla collega prematuramente scomparsa. Nella fattispecie, allo scoccare della mezzanotte, e quindi durante l’entrata nel giorno successivo – il 10 giugno, data di nascita di Nadia -, Nina Palmieri, coadiuvata da Veronica Ruggeri e Roberta Rei, ha speso delle parole per la Toffa: “È passata la mezzanotte, dunque oggi è il 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni. Le vogliamo dire che ci manca tanto e buonanotte Nadia”. La storica trasmissione di Italia Uno è stata una seconda famiglia per la giornalista bresciana. Lungo tutto il suo percorso clinico e durante i suoi funerali, la redazione e tutti gli ex colleghi sono stati presenti in modo assiduo, mostrando calore e vicinanza umana.