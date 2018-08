Nadia Toffa, post finti e dubbi sulla sua salute? La risposta della conduttrice

Nadia Toffa, post social finti e dubbi sulla sua salute? La risposta della giornalista

Nadia Toffa è pronta a montare nuovamente in sella a Le Iene a settembre. Le sue condizioni di salute dopo la cura del cancro (da cui è stata colpita nei mesi scorsi) sono migliorate e dunque a breve tornerà in tv, come lei stessa ha fatto sapere recentemente. Tuttavia c’è chi nutre dei dubbi e vede nei suoi atteggiamenti social una sorta di specchietto per le allodole. Tali voci infatti sussurrano che la Toffa in realtà non si sia del tutto ripresa e che il suo alto umore ‘web’ sia un diversivo per non far trapelare le sue vere condizioni. A questi bisbigli ha voluto far fronte la diretta interessata nelle scorse ore.

La conduttrice de Le Iene fa chiarezza sulle voci che la vedrebbero poco spontanea circa le sue condizioni di salute

L’ultimo simpatico post di Nadia pubblicato su Instagram (‘La Iena’ ha esternato la sua felicità per un pranzetto preparato dalla madre) ha riscosso come al solito una miriade di apprezzamenti, tanto che la giornalista ha scritto un messaggio generale di ringraziamento ai fan: “Vi abbraccio fortissimo e grazie a tutti dei bei messaggi”. Tuttavia si è levata anche qualche voce fuori dal coro che ha insinuato dubbi sulle sue condizioni. C’è chi ha parlato di foto inquietanti che mettono ansia. A tal proposito la Toffa è stata lapidaria: “Non guardarle”. Inoltre c’è chi ha scritto che i post da lei condivisi non sono spontanei e non sono farina del suo sacco, bensì delle trovate per tranquillizzare i fan, Motivo? In realtà la sua salute non sarebbe ottima. “Incolpa mia mamma. Ama sua figlia e le fa le foto”, ha replicato Nadia circa tali dicerie. Poi ha aggiunto: “No problem. Uno può pensarla come vuole. Ma perché dovrebbe essere qualcun altro a scrivere per me?”.

Le Iene: Nadia Toffa torna a settembre

Dunque nessuna finzione e nessun diversivo per celare situazioni scomode. Nadia sta molto meglio e ha infatti intenzione di tornare “più forte che mai” a settembre, a Le Iene. Lei stessa lo ha confermato pochi giorni fa, sempre attraverso il suo profilo Instagram.