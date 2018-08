Nadia Toffa perde le staffe: “Avete rotto… presto giudicherete”

Nadia Toffa perde la pazienza e si sfoga: “Avete rotto… presto giudicherete”

Nadia Toffa negli ultimi giorni si è ritrovata, suo malgrado, al centro di alcune voci tanto scomode quanto tristemente ‘originali’. Tutto è nato nel momento in cui la giornalista in forza alle Iene, programma in cui tra l’altro tornerà presto protagonista, ha pubblicato sui suoi profili social alcune divertenti foto della sua quotidianità. Che c’è di male? Nulla ovviamente. Ma qualche ‘esperto’ web in tali scatti ha visto del ‘falso’, sostenendo che in realtà Nadia si faccia vedere sorridente e giuliva solo per celare una condizione di salute precaria. Inoltre, qualcun’altro s’è avventurato a dire che dietro ai suoi profili social non ci sarebbe lei, bensì qualche eminenza grigia. La Toffa, vedendo il proliferare di tali dicerie, si è espressa sulla questione nelle scorse ore.

La conduttrice de Le Iene: “Mi vedrete presto… Avete rotto i quaglions”

C’è Nadia dietro gli scatti social che la riguardano? Sta davvero meglio come vuol far credere? Un vociferio che ha stancato la conduttrice di Brescia che ha deciso di rispondere a un utente Instagram (ma la questione vale in generale) in modo deciso e spazientito: “Ma la smettete di rompere con sta storia? Mi vedrete presto e giudicherete voi stessi. Eh? Avete rotto i quaglions”. D’altra parte come darle torto. La polemica infatti è davvero stucchevole quasi surreale, tanto che la Toffa scrive a un altro follower a riguardo dei post social: “Vere sì (le foto, ndr), e sono io”. Evidentemente ciò che è scontato, per qualcuno non lo è.

Nadia Toffa pronta al rientro a Le Iene

Nadia oggi ha ribadito il concetto che si era già premurata di chiarire qualche giorno fa, quando il chiacchiericcio si era diffuso. “Incolpa mia mamma. Ama sua figlia e le fa le foto”, aveva scritto circa le dicerie che sostenevano che le foto siano fatte per nascondere la verità. Poi aveva aggiunto: “No problem. Uno può pensarla come vuole. Ma perché dovrebbe essere qualcun altro a scrivere per me (i post, ndr)?”. Polemiche a parte, la conduttrice è pronta a tornare in sella a Le Iene nella stagione che verrà. Settembre è vicino e presto la vedremo sul piccolo schermo. Almeno anche i più scettici se ne faranno una ragione: la giornalista dopo il cancro tornerà ‘più forte che mai’. Cit: Nadia Toffa.