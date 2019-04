Nadia Toffa, Pasqua speciale: “Mio padre si è commosso”

Nadia Toffa trascorre la Pasqua in famiglia: gli auguri ai fan

Nadia Toffa è uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti del momento. L’inviata de Le Iene condivide spesso su Instagram i suoi pensieri, specie da quando combatte contro il cancro e usa i suoi spazi social per lanciare messaggi di speranza. L’ultimo post condiviso sul suo profilo, per esempio, è una foto di lei in compagnia del padre. La giornalista, dopo aver fatto gli auguri ai suoi follower, ha voluto ringraziare personalmente le persone che la seguono. Il motivo? Nadia è stata sommersa da commenti carini e messaggi d’affetto, tanti da far commuovere persino il papà, con lei a casa in questo giorno di festa.

Nadia Toffa ringrazia i fan: “Il mio papi si è commosso”

Le feste pasquali sono anche l’occasione giusta per passare del tempo di qualità con la propria famiglia. Questa riflessione è stata fatta ieri anche da Nadia Toffa che, con un bellissimo e dolcissimo messaggio, ha augurato una serena e felice Pasqua a tutti i suoi fan. Questi ultimi, in pochi minuti, hanno lasciato centinai di commenti di risposta alla Iena che, dopo averli fatti leggere al padre, si è sentita in dovere di ringraziare personalmente le persone che la seguono. “Il mio papi si è commosso per i vostri calorosi messaggi. Vi adoro”, ha scritto la Toffa felice per tutto l’amore ricevuto.

Nadia Toffa, l’ultimo sfogo contro gli haters: “Ferite la mia mamma”

Non sempre, però, i social sono affollati da persone gentili e rispettose. La stessa Nadia Toffa, proprio in questi giorni, ha dovuto fare i conti con alcuni utenti davvero poco carini, che su Instagram le hanno augurato le peggio cose. Dai suoi hater, però, la Toffa non si è lasciata intimidire e, per l’ennesima volta, ha invitato tutti a non esagerate con i toni. “Ferite la mia mamma”, ha scritto con la speranza di mettere un freno alle cattiverie.