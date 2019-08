Nadia Toffa addio: ecco la toccante dedica della sua famiglia

Nadia Toffa addio, la famiglia le fa una splendida dedica su Instagram

Nadia Toffa, ieri 13 Agosto 2019, è morta. L’indimenticabile guerriera dal sorriso luminoso ha chiuso gli occhi, per sempre. Ciò ha lasciato un grande vuoto in chi la conosceva, nei suoi amici, nella sua famiglia e nei suoi tantissimi fan. Nadia, infatti, proprio grazie alla sua malattia ha lasciato a noi italiani un grande insegnamento. Dinnanzi alle difficoltà non dobbiamo mai arrenderci ma dobbiamo lottare sempre e comunque. Nadia sapeva di non poter vincere la sua battaglia contro il cancro eppure non si è fermata. Ha lottato, ha battagliato con il sorriso sulle labbra fino all’ultimo. I veri guerrieri sono così anche se purtroppo, spesso, vengono sconfitti. Nadia però nella sua sconfitta ha, in un certo senso, anche vinto. Ha vinto perché è entrata ancor di più nei cuori degli italiani che non la dimenticheranno mai e che in questi giorni la piangono proprio come si piange una persona cara, di famiglia. Un po’ come accadde con il compianto Fabrizio Frizzi, volto gentile della televisione nostrana.

Nadia Toffa, l’ultimo saluto dei familiari è anche via social

Poco fa proprio sul profilo Instagram della nostra Nadia Toffa è apparsa una toccante dedica destinata a lei. A scriverla, la sua famiglia. Le parole sono da brividi, davvero toccanti: “Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi. Si spegne con te una luce calda, cristallina, ma rimane tutto l’amore che ci hai donato, resta ciò che hai costruito con tanta dedizione e determinazione per noi, per tanti. Siamo forti della tua forza. Già un angelo in vita, ora sei libera e serena nell’Amore più grande. Riscaldati dall’abbraccio di tutti❤️🙏🏿”. Nella foto postata dai suoi famigliari, Nadia appare felice e sorridente accanto ai suoi cari tra cui sua madre che, in questo momento difficile, non l’ha lasciata un attimo ed ha combattuto insieme a lei.

Nadia Toffa e quella paura per la mamma Margherita

Nadia Toffa, ha spiccato il suo volo ieri mattina, ma lei tempo fa confessò che non aveva più paura di morire. La sua preoccupazione più grande era, invece, per la sua adorata mamma con la quale aveva un grandissimo legame. Durante un’intervista per il Corriere della Sera aveva confessato: “Ho paura che mia madre resti sola. Penso che le madri non dovrebbero mai restare da sole, senza i figli. È troppo”.