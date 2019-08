Nadia Toffa è morta a 40 anni: l’annuncio de Le Iene

È morta Nadia Toffa. Quanti anni aveva e l’annuncio de Le Iene

Questa è una delle notizie che non vorreste mai leggere. È una di quelle notizie che ti spezzano il cuore in due. Nadia Toffa è morta. La conduttrice de Le Iene aveva solo 40 anni. Era malata da tempo, Nadia, ma all’Italia era riuscita ad inviare un messaggio fortissimo: mai fermarsi, mai abbattersi. Perché lei, nonostante la grande difficoltà, non aveva perso mai il sorriso. Un sorriso che rimarrà per sempre impresso nei nostri cuori perché contiene in se un insegnamento importante: mai farsi abbattere, nonostante tutto. A dare la terribile notizia ci hanno pensato Le Iene, la sua seconda famiglia. Grazie a loro noi, pubblico italiano, avevamo avuto l’onore di conoscere Nadia Toffa. Lei che era una che, anche durante le interviste, non mollava mai, era così tenace che non accettava facilmente i ‘no’ che spesso le venivano sbattuti in faccia. Proprio come ha fatto con la malattia che tanto ha combattuto.

Nadia Toffa è morta, l’annuncio straziante delle Iene

Lo straziante annuncio della morte di Nadia Toffa è stato pubblicato sui social sul profilo de Le Iene. Poche parole che, però, hanno spezzato tantissimi cuori: “Niente per noi sarà più come prima, ciao Nadia”. L’incredulità è davvero tantissima e sono molteplici i messaggi ricchi di dolore che gli italiani hanno lasciato per l’indimenticabile Iena. A lei gli si augura il riposo più dolce che possa esistere, che il suo viaggio le doni la serenità che la malattia le ha portato via. Per tantissimi Nadia era giovanissima e meritava un’altra opportunità dalla vita. Lei era uno di quei personaggi televisivi che lasciava tanto nel pubblico che l’ascoltava e seguiva con affetto.

Nadia Toffa è morta, Le Iene le dedicano una meravigliosa dedica

Sul sito ufficiale de Le Iene è apparso un articolo interamente dedicato a Nadia Toffa. Una dedica che racconta tanto, che descrive quanto fosse forte Nadia e che tocca le corde dell’anima: “Qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, non perde mai. Hai combattuto a testa alta col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi. D’altronde nella vita hai lottato sempre. Hai lottato anche quando sei arrivata da noi, e forse é per questo che ci hai conquistati da subito. È stato un colpo di fulmine con te, Toffa”. E un colpo di fulmine è stato anche per il pubblico italiano, che mai la dimenticherà.