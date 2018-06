Nadia Toffa torna su Instagram col sorriso: ecco cos’ha scritto

Nadia Toffa torna su Instagram: nel nuovo post sorride e ringrazia gli amici

Un inaspettato post fa capolino sul profilo Instagram di Nadia Toffa. Dopo circa quindici giorni di assenza dai social, la conduttrice ed inviata de Le Iene è ritornata in rete per condividere con i fan un bel momento. Di cosa si tratta? A spiegarlo è stata la diretta interessata con queste parole. “Ieri serata divertente tra amici. Grazie alla mia amica Bea che ha congelato questo istante. #amici #lastnight #chebellouscire #traamici“. Così ha scritto il popolare volto televisivo che ormai da anni lavora a Mediaset.

Nadia Toffa, le ultime notizie

Nel nuovo post su Instagram Nadia Toffa non comunica espressamente notizie sulle sue attuali condizioni di salute. Certo è, però, che il sorriso della conduttrice ed inviata de Le Iene (oggi 39enne) e i tanti colori immortalati in questa nuova foto fanno ben sperare. A giudicare da questa immagine, infatti, dopo le non facili cure per il cancro parrebbe che il peggio sia passato.