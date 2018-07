Nadia Toffa, prima uscita pubblica dopo mesi

I fan di Nadia Toffa possono tirare un sospiro di sollievo. Finalmente il loro idolo ha fatto la sua prima uscita pubblica dopo mesi a casa a causa del tumore. Giacca verde a pois su un pantalone bianco, foulard intorno al collo e turbante nero. Nadia Toffa appare con un sorriso splendido ad una sfilata di costumi a Bologna nella serata di lunedì 9 luglio 2018. “Sto molto bene, non vedo l’ora di fare il bagno al mare!“, ha dichiarato lei stessa ai microfoni di Mediaset. Casa sua, visto che è la conduttrice de Le Iene e tutti sperano di rivederla al timone del programma a partire dalla prossima stagione televisiva.

Nadia Toffa: le prime dichiarazioni

Nadia Toffa è consapevole di essere ancora debole, infatti ha ammesso che bisogna sapersi fermare quando il fisico lo dice. Proprio per questo motivo ora si riposa. Si prende i suoi tempi. Prima invece non lo faceva. Era molto schizofrenica. La malattia l’ha cambiata. Ora Nadia sogna di continuare a fare il suo lavoro con la passione di sempre. L’affetto che le ha riservato il pubblico è speciale, probabilmente perché – a suo dire – sono proprio gli italiani ad essere calorosi. Il sorriso non l’ha mai persone. L’allegria nemmeno. “Chi non ha voglia di vivere? E’ uno sfigato“, ha concluso.

La presentatrice ed inviata de Le Iene sta combattendo contro il cancro, tuttavia è circondata dall’affetto di amici e parenti. Non solo. Anche i numerosi fan le stanno accanto. Tutto questo amore compensa la polemica che riguarda ancora una volta Eleonora Brigliadori che ha scritto delle frasi non proprio carine nei suoi confronti. Parole che sono state criticate duramente, tanto da convincere la Rai a “farla fuori” dalla prossima edizione di Pechino Express (a cui avrebbe dovuto partecipare). Non resta che aspettare di vederla ancora una volta sul piccolo schermo piena di gioia e di voglia di vivere. Tutti se lo augurano.