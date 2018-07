Nadia Toffa aggiorna i fan sul suo stato di salute: il messaggio della Iena

Nadia Toffa come sta? La conduttrice de Le Iene risponde ai suoi fan e li aggiorna sul suo stato di salute

Nadia Toffa è sicuramente uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano. Per questo motivo, infatti, la notizia del suo malore prima e della sua malattia poi ha letteralmente mobilitato il web in questi mesi. Fan e follower sui social ancora oggi continuano a preoccuparsi per la Iena e con messaggi e commenti, tutte le volte che si presenta l’occasione, chiedono a quest’ultima aggiornamenti sul suo stato di salute. Adesso, quindi, come sta Nadia Toffa? A questa domanda ha risposto pochi minuti fa lei stessa in persona e, con il suo solito ottimismo, ha tranquillizzato ancora una volta i suoi fan.

Nadia Toffa sui social risponde ad una fan e scrive: “Va sempre meglio”

“Toffa come stai?” ha scritto sotto l’ultimo post pubblicato da Nadia su Instagram una seguace e ammiratrice della conduttrice de Le Iene. La risposta della giornalista di Italia 1? “Non c’è male cavoli molto meglio sempre meglio”. Il commento lasciato dalla Toffa ha davvero rincuorato i suoi fan, tant’è che dopo pochissimo tempo lo stesso ha raggiunto migliaia di like. La salute di Nadia pare stare a cuore a molti oggi, e questo vuol dire che la professionalità, la bravura e l’empatia con cui la conduttrice/gornalista ha sempre fatto il suo lavoro sono riusciti a conquistare col tempo il pubblico del piccolo schermo.

Nadia Toffa: sui social sempre con un sorriso

Il messaggio che Nadia Toffa ha sempre cercato di trasmettere sui social e in televisione è sicuramente un messaggio che trasuda di positività e voglia di vivere. Poco tempo fa, infatti, la stessa su Instagram si era mostrata allegra e sorridente, raccontando con il suo scatto e una breve didascalia la sua serata in compagnia di amici.