Nadia Toffa dopo Le Iene: il messaggio commovente della conduttrice

Le Iene, Nadia Toffa scrive dopo la puntata

Nadia Toffa è tornata! Dopo la prima puntata de Le Iene, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio commovente. C’era da immaginarselo, visto il polverone che hanno scatenato le sue ultime dichiarazioni sul cancro. Persino Carolyn Smith è intervenuta sulla questione perché anche lei sa bene quanto sia difficile combattere contro questa malattia e perché dei messaggi possono essere facilmente travisati. Proprio come è successo alla conduttrice de Le Iene. Nadia Toffa, per evitare ulteriori critiche, ha deciso di non dilungarsi troppo su ciò che le è accaduto nelle ultime settimane sui social network. E poco tempo fa ha scritto un messaggio commovente su Instagram, un social che usa di frequente.

Nadia Toffa ringrazia i suoi colleghi: “Mi erano mancati”

Conclusa la prima puntata de Le Iene, Nadia Toffa ha voluto ringraziare sia il pubblico che la sostiene sia i suoi grandi amici, molti incontrati per la prima volta proprio nel programma di Italia 1: “Puntata super top ieri a Le Iene. Spero vi sia piaciuta. Io non vedevo l’ora di tornare in famiglia. È stata una grande festa. Che bello! Mi erano mancati tanto in questi mesi Matteo Viviani, Giulio Golia e tutti i ragazzi dello studio e gli autori”. Un entusiasmo palpabile, che è continuato con altri speciali ringraziamenti.

Gli amici di Nadia Toffa che la sostengono sempre

Nadia Toffa de Le Iene ha voluto dire grazie anche a chi ha realizzato la sua parrucca e al suo truccatore di fiducia: “E un ringraziamento speciale va a David Vanchieri: i capelli che sembrano veri. E a Leitibric per il trucco meraviglioso. Non sembro nemmeno gonfia. La sua magia ce la fa. Grazie e bravi tutti. Anche gli inviati per gli ottimi servizi. Il lavoro di squadra è importante. E grazie a voi per il vostro calore e supporto di questi giorni. Grazie di capire sempre ed essermi vicina. E dei veri amici”. Nadia ha superato i momenti di difficoltà proprio grazie a pochi ma autentici amici: “Il vero amico – ha concluso su Instagram – è quello che ti aiuta a rialzarti quando gli altri non si sono nemmeno accorti tu sia caduto”.