Carolyn Smith e le critiche su Nadia Toffa: “Sono rimasta un po’ male”

Carolyn Smith a Domenica In parla delle critiche su Nadia Toff

Carolyn Smith a Domenica In dice la sua di fronte a Mara Venier su quanto sta accadendo, attualmente, intorno a Nadia Toffa. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice de Le Iene ha condiviso, qualche giorno fa, una frase che non è particolarmente piaciuta. Secondo molti, Nadia ha fatto intendere che avere il tumore è un dono. Infatti, sono diverse le persone che purtroppo non riescono a sconfiggere questo terribile male. Proprio per tale motivo, la Toffa è finita nel mirino di giornalisti e di una parte del pubblico. Le critiche non sono tardate ad arrivare, ma neanche una spiegazione da parte di Nadia. Quest’ultima ha, infatti, dichiarato che con le sue ultime affermazioni non voleva intendere quanto è stato scritto in questi giorni sul web. Un messaggio che, dunque, non è apparso abbastanza chiaro. Proprio su questo punto, Carolyn ci tiene a dire la sua. Il giudice di Ballando con le Stelle rivela di essere inizialmente rimasta molto male di fronte alle critiche ricevute da Nadia. Ma poi afferma che in effetti può arrivare un messaggio sbagliato a casa se non si utilizzano le parole giuste.

Carolyn Smith a Domenica In: “Bisogna stare attenti a non mandare un messaggio sbagliato”

Carolyn ammette di voler sempre utilizzare le parole giuste, quando parla del suo tumore, in quanto qualcuno potrebbe anche offendersi. “Bisogna stare attenti a non offendere le persone”, dichiara la Smith. In questi casi, secondo la ballerina, è molto facile che venga frainteso un messaggio. Lei, però, ha capito molto bene cosa volesse intendere Nadia. “Il cancro può aiutare a dare un valore diverso alla vita”, sicuramente la Toffa intendeva proprio dire questo al suo pubblico. Il significato delle sue parole è stato frainteso e Mara, intanto, le manda un grande abbraccio. Nel frattempo, la conduttrice nota un punto in comune tra Carolyn e Nadia: entrambe cercano di trovare il lato positivo anche nel dolore.

Carolyn Smith e Nadia Toffa affrontano il male con positività e con il sorriso

Carolyn cerca di vivere la sua malattia con il sorriso. Ogni giorno si alza e si guarda allo specchio, sa di non piacersi ma continua a sorridere. Proprio questo suo atteggiamento, la porta ad affrontare meglio il male. Suo marito è uno grande sostenitore, in quanto le sta sempre vicino. In questo, Mara ci tiene a ricorda che ci sono molti uomini che si comportano in modo contrario, ovvero fuggono dalle donne che soffrono di tumore.