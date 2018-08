Nadia Toffa e la dolce dedica alla madre: “Sono sempre la sua piccola”

Nadia Toffa, emozionante dedica social per la madre: le parole della Iena

Nadia Toffa è pronta a tornare a Le Iene con la nuova stagione in arrivo. Intanto, l’amatissima Nadia Toffa, scrive delle parole toccanti sul suo profilo social di Instagram. Una dedica per la sua mamma con foto insieme allegata. La madre della Iena che bacia il cappuccio della felpa con cui la figlia si copre. Ma ecco cosa ha scritto Nadia Toffa a sua madre. “Ecco la mia mamma che mi riempie di foto. Amore incondizionato mammina quanto bene” apre la conduttrice televisiva. “Sono sempre la sua piccola. Mi chiama ancora così. Marghe fiore. Stupenda sei. Profumi di buono. Sai di buono! Amica e mia confidente. Mia prima fan“ scrive ancora Nadia Toffa nella sua dedica per la madre. Le parole della Iena sono state molto apprezzate dai suoi sostenitori che, nei commenti, hanno confessato di essersi anche commossi.

Lo sfogo social di Nadia Toffa: “Avete rotto”

Appena qualche giorno fa, Nadia Toffa aveva usato lo stesso social per sfogarsi e rispondere ad alcune accuse rivolte alla protagonista delle Iene proprio sul web. Secondo alcuni, la Toffa pubblica scatti in cui si fa vedere sorridente e per celare una condizione di salute precaria. Nadia Toffa non ci sta. “Ma la smettete di rompere con sta storia? Mi vedrete presto e giudicherete voi stessi. Eh? Avete rotto i quaglions” ha infatti risposto la Iena sui social in merito alle parole che sono state scritte sul web e che la vedono protagonista.

Nadia Toffa e il ritorno a Le Iene

Dopo i problemi di salute, Nadia Toffa tornerà tra i protagonisti de Le Iene nella prossima stagione. A settembre, infatti, la conduttrice televisiva farà il suo ritorno in tv. Il pubblico e, in particolare, i fan de Le Iene e, ovviamente, della stessa Nadia Toffa aspettano il suo rientro in televisione da tempo e finalmente potranno rivederla in azione.