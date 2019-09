Nadia Toffa, la dedica a La Vita in Diretta: “Ha insegnato a non aver paura”

La Vita in Diretta, la dedica a Nadia Toffa: “Ci ha insegnato a non aver paura”

Nel corso della puntata odierna a La Vita in Diretta si è affrontato un argomento delicatissimo: i tumori. Durante questa commovente pagina si è parlato specialmente di Nadia Toffa e della sua lunga ed intensa battaglia contro il cancro. Lorella Cuccarini ha voluto dedicare a lei questo momento molto importante. In studio, con la conduttrice, c’era una ragazza molto giovane che ha raccontato che proprio grazie alla compianta Iena è riuscita ad affrontare la dura guerra contro la terribile malattia. È stata proprio Nadia a darle tantissima forza grazie al suo esempio. Una donna guerriera che ha combattuto sino all’ultimo respiro. Lei che amava così tanto la vita ed era anche tanto, tanto amata dagli italiani.

Nadia Toffa: l’ospedale di Taranto le ha dedicato il reparto di oncoematologia pediatrica

Nadia Toffa nel corso della sua esistenza si è battuta affinché chiunque potesse ricevere le cure necessarie. E per questo motivo sono in tanti ad esserle grati. Per esempio a lei è stato dedicato il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto per ringraziarla per il suo impegno. Questo particolare reparto è stato realizzato proprio grazie alla raccolta fondi “Ie Jesche Pacce Pe Te”, promossa dall’amata conduttrice. Ma non solo, a lei i tarantini hanno voluto fare anche un altro speciale dono. A Nadia Toffa infatti è stato dedicato, sempre a Taranto, un grandissimo murales tutto colorato che la rappresenta. Insomma l’amore che la gente italiana prova e proverà per lei è davvero immenso.

A La Vita in Diretta parla Don Maurizio Patricello, il padre spirituale di Nadia Toffa

Durante La Vita in Diretta poi Lorella Cuccarini ha mostrato un video nel quale Don Maurizio Patricello, il Padre spirituale di Nadia Toffa ha fatto alcune rivelazioni: “Le ho mandato un messaggio a Luglio e non è mai stato visualizzato. Lì ho capito che le cose non stavano andando bene”. Inoltre Don Maurizio ha ribadito che Nadia non aveva paura della morte. Lei che ha voluto vivere la sua vita fino all’ultimo istante gli rivelò che temeva solo per la sua mamma.