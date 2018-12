Nadia Toffa, lunga dedica a Joe Bastianich: le dolci parole della Iena

Nadia Toffa scrive una lunga dedica a Joe Bastianich: le dolci parole della Iena sul rapporto con l’imprenditore

Nadia Toffa e Joe Bastianich lo scorso anno erano finiti nel mirino del gossip dopo che erano stati immortalati a Verona in atteggiamenti affettuosi. I due però avevano subito precisato di essere grandi amici e non fidanzati. Oggi la giornalista de Le Iene è comparsa sui social con l’imprenditore statunitense, definendo con una dolce dedica il rapporto che intrattiene con lui. “Non è la prima volta che vi parlo di amicizia. Ci vantiamo di essere avanti e moderni e fortunatamente siamo nel 2018 e possiamo sfatare miti, leggende e retaggi del passato”, esordisce la bresciana. “Da quando siamo piccoli ci vogliono far credere che tra donne non ci possa essere una vera amicizia – aggiunge – perché le donne sono una contro l’altra, perché c’è rivalità e invidia. Poi è iniziata la storiella che uomo e donna non possono essere amici sinceri perché in fondo c’è un altro interesse…“.

“Ieri grandi risate e chiacchiere profonde con il mio amico Joe”

La Toffa spiega che durante la sua vita ha avuto molti amici e amiche senza aver problemi di qualsiasi genere: “Mai provato competizione con le donne, mai avuto amici a scopo erotico. Non credo di essere la sola! Ho sempre vissuto l’amicizia come un sentimento puro e senza altri fini. Amicizia per me è sinonimo di parità, rispetto, aiuto, condivisione, fedeltà”. La Iena continua a riflettere sul concetto, invitando a liberarsi da pregiudizi e preconcetti imposti. Infine, il richiamo esplicito a Bastianich: “Ieri grandi risate e chiacchiere profonde con il mio amico Joe e la mia amica Sara, che a loro volta sono amici tra loro, davanti a un ottimo bicchiere di vino ovviamente scelto da Joe! . L’amicizia è elfica. Che dite? “.

“Amico, conoscente, fidanzato? Tutto troppo riduttivo”. Le parole di Nadia sul misterioso Max

Nadia nell’ultimo periodo è in vena di confidenze sulla sua cerchia stretta di affetti. Soltanto pochi giorni fa ha presentato Max, definendolo una persona oltre ogni categoria. Amico, conoscente, fidanzato? “Tutto troppo riduttivo”, ha scritto la Iena.