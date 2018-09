Nadia Toffa si svela: come sta e il ritorno a Le Iene con Marcuzzi

Nadia Toffa: il ritorno a Le Iene insieme ad Alessia Marcuzzi e lo stato di salute

Nadia Toffa adesso sta bene ed è la diretta interessata a dichiararlo a gran voce. La conduttrice de Le Iene non ha paura di dire al suo pubblico ciò che ha passato e come si è sentita nel corso di tutti questi ultimissimi mesi. Finalmente torna nello studio che l’ha resa nota ai telespettatori italiani, gli stessi che hanno imparato ad amarla e a sostenerla nella sua battaglia contro il tumore. La donna torna a condurre la trasmissione in onda su Italia 1 dal 30 Settembre 2018. Oltre al ritorno della Toffa, c’è anche quello di Alessia Marcuzzi. Anche per l’energica bionda è ora di tornare alle origini, o quasi. Intervistate dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, le due hanno rivelato alcuni particolari dettagli su se stesse e sul programma.

Le Iene, Nadia Toffa e Alessia Marcuzzi: tutti i dettagli sul loro ritorno in studio

Nadia Toffa apre l’intervista dichiarando: “Continuo a fare i miei controlli, le mie cure e sorrido alla vita. Sono molto carica per il ritorno a Le Iene, non vedo l’ora.” Così come lei, anche Alessia Marcuzzi è entusiasta. La conduttrice ha rivelato di non aver mai buttato la divisa da iena e di averla sempre tenuta dentro l’armadio. “Per me si tratta di un ritorno nel vero senso della parola. Non avrei mai pensato che sarebbe accaduto ancora.” A quanto pare, per questa nuova stagione, le due hanno intenzione di occuparsi in coppia di qualche speciale servizio. Nadia e Alessia hanno infatti rivelato di voler fare le inviate insieme e dedicarsi a qualche particolare denuncia del pubblico.

Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa tornano a Le Iene, ma non insieme

Nonostante sembrino andare molto d’accordo, Alessia e Nadia non condurranno insieme Le Iene. La prima andrà in onda il Mercoledì alle 21.20, mentre la Toffa si occuperà della puntata in onda la Domenica sera. In ogni caso, ci sarà senza dubbio la possibilità di vederle insieme.