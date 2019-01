Nadia Toffa, cittadinanza onoraria di Taranto: “È nata una cosa meravigliosa”

Nadia Toffa riceve la cittadinanza onoraria di Taranto: la conduttrice si dichiara orgogliosa ai microfoni di Mattino 5

Importante traguardo quello raggiunto da Nadia Toffa nella giornata di oggi, lunedì 14 gennaio. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice de Le Iene ha ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Taranto. La cerimonia è stata celebrata questa mattina intorno alle ore 9.30, all’interno del Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Nadia ha ricevuto questo importante riconoscimento per il suo grande impegno solidaristico e altruistico, ma soprattutto per la sua attività svolta a sostegno del reparto di pediatria oncologica dell’Ospedale Ss Annunziata di Taranto. L’inviata de Le Iene ha contribuito, infatti, a pubblicizzare in tutta Italia la maglietta che porta la scritta “Ie Jesche Pacce Pe Te”. L’iniziativa sappiamo che ha riscosso un grande successo e il ricavato è stato utilizzato per realizzato il reparto Oncoematoligia pediatrica all’Ospedale Ss Annunziata. Per tale motivo, con l’approvazione del Consiglio Comunale, Nadia diventa ufficialmente una tarantina. La conduttrice parla ora ai microfoni di Mattino 5 e a Federica Panicucci rivela di sentirsi orgogliosa per questo riconoscimento.

Nadia Toffa, l’aiuto ai bambini dell’Ospedale Ss Annunziata di Taranto

“Da un’idea semplice è nata una cosa meravigliosa”, rivela Nadia ai microfoni di Mattino 5, parlando dell’iniziativa che ha permesso di realizzare il reparto Oncoematoligia pediatrica all’Ospedale Ss Annunziata di Taranto. La Toffa ci tiene a ringraziare tutto il popolo italiano, definendolo meraviglioso. “Ho sempre detto di sentirmi tarantina”, dichiara Nadia, entusiasta per questo riconoscimento ottenuto. Per lei sostenere i bambini dell’ospedale ha significato molto e ha aiutato anche se stessa. Sa bene cosa stanno passando e, proprio per tale motivo, non ha potuto fare a meno di aiutarli. Dunque, la Toffa si dichiara orgogliosa per l’aiuto che è riuscita a dare a tutti loro.

Nadia Toffa diventa una cittadina tarantina: la conduttrice entusiasta

Nadia Toffa diventa ufficialmente una cittadina tarantina. Il sindaco ironizza affermando all’inviato che ora, non solo può votare nella città di Taranto, ma potrebbe anche candidarsi a primo cittadino. Nel frattempo, a Mattino 5 si parla anche delle numerose critiche che purtroppo l’inviata riceve ancora oggi sui social. Non è sicuramente la prima donna che si ritrova ad affrontare gli haters anche in un periodo così drammatico. Nadia fortunatamente riesce a gestire al meglio questa situazione sui social.