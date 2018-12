Elena Santarelli scrive a Nadia Toffa, ma c’è chi critica: la reazione

Elena Santarelli e Nadia Toffa continuano a combattere le loro battaglie e continuano a sostenersi a vicenda. Peccato che ci sia sempre qualche malalingua a insinuarsi anche in casi molto delicati come quelli che stanno vivendo le due donne (la moglie di Bernardo Corradi sta lottando assieme al figlio, che è stato colpito da un tumore cerebrale lo scorso anno; più o meno lo stesso periodo in cui a Nadia capitò il malore che poi le fece scoprire di avere un cancro). Infatti, poche ore fa, qualcuno sui social ha criticato l’atteggiamento di Elena e Nadia, ritenendole colpevoli di autocelebrarsi nel dolore. La discussione è scaturita dopo che la Santarelli ha scritto alla Toffa di essere un esempio. Il messaggio è arrivato sotto al post pubblicato su Instagram dalla giornalista che ha ricordato che esattamente il 2 dicembre 2017 per lei iniziò un periodo difficilissimo (ricalcando quanto detto ieri durante la diretta de Le Iene).

La moglie di Corradi: “Bisogna portare rispetto”

“Un anno è passato dal mio malore. Un anno difficilissimo e doloroso che grazie all’affetto della famiglia, degli amici e vostro sono riuscita a superare”, scrive su Instagram la giornalista de Le Iene. “Non sono guarita, ma sono viva – aggiunge – Amo la vita più di ogni altra cosa. E non mollerò mai”. Questo il sunto del post Instagram di Nadia, al quale ha fatto seguito il commento dell’amica Santarelli: “Forza Nadia, sei un esempio“. Qualcuno però ha criticato l’atteggiamento delle due donne, sostenendo che si autocelebrino in modo esagerato. Elena ha così precisato la sua posizione sull’argomento: “Innanzitutto non mi sono autocelebrata, mi riferivo a Nadia Toffa. Ho sempre detto che ci sono milioni di persone nel suo e nel mio stato che sono un esempio e che sono donne toste e coraggiose. Ovvio che Nadia con la sua popolarità può essere un esempio di positività e di inno alla vita. Nonostante tutto cerchiamo di portare rispetto per le storie degli altri”.

Le Iene, il messaggio di Nadia Toffa a un anno di distanza dal malore

Il 2 dicembre del 2017 Nadia è stata colpita da un malore in un albergo di Trieste. Da allora è iniziato il suo calvario e la sua lotta contro il cancro: l’operazione, la chemioterapia e la radioterapia. Ieri in diretta a Le Iene ha ricordato il suo cammino: “Sono qui e sorrido, grazie all’affetto dei miei cari e vostro. Non mollate mai! Siate forti e grazie. Vi voglio un bene dell’anima… quanto bene mi avete dato in quest’anno!”.