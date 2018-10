Nadia Toffa a Verissimo: “Il cancro è tornato e mi hanno operata di nuovo”

Nadia Toffa intervista a Verissimo: le ultime dichiarazioni sul tumore

Nadia Toffa è tornata a Verissimo per parlare del cancro, una battaglia iniziata lo scorso dicembre e che continua ancora oggi. Nella puntata in onda sabato 13 ottobre l’inviata e conduttrice de Le Iene ha svelato di essere stata operata di nuovo lo scorso marzo. La chemioterapia e la radioterapia non sono bastate a sconfiggere il terribile male, che ancora oggi non è del tutto debellato. “Ho subìto più di un intervento. In seguito ad un malore lo scorso dicembre sono stata operata d’urgenza. Poi ho fatto la chemioterapia e la radioterapia. Sembrava tutto finito, ma a marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente”, ha dichiarato Nadia a Silvia Toffanin.

Nadia Toffa tumore: la battaglia della Iena continua ancora oggi

“All’inizio mi chiedevo ‘perché proprio a me?’ Poi, dopo mesi, ho trasformato questa domanda in ‘perché non a me?’. È il mio dolore e me lo devo portare. È una sfida che posso magari non vincere, ma devo combatterla mettendocela tutta”, ha ammesso Nadia Toffa. “Vorrei dire alle persone che ci guardano da casa di non mollare mai perché non sono sole”, ha aggiunto la donna.

Nadia Toffa ha scritto un libro sulla battaglia contro il cancro

Nadia Toffa ha pubblicato di recente il libro Fiorire d’Inverno. È un’opera autobiografica che la conduttrice de Le Iene ha voluto scrivere per raccontare la sua battaglia contro il cancro e aiutare chi vive nella sua stessa condizione. Il lavoro di Nadia si è rivelato subito un grande successo: in pochi giorni tutte le copie sono andate esaurite ed è stata ordinata dalla casa editrice una seconda edizione.