Nadia Toffa, cancro: “Sono gonfia… Non vedo il bicchiere mezzo pieno”

Nadia Toffa, dopo aver dichiarato a Verissimo che il tumore è tornato (“A marzo durante un controllo, è arrivata la brutta notizia. Il cancro era tornato e mi hanno operata nuovamente”), non smette di combattere. Tuttavia la battaglia è ardua. Le cure continuano e la stessa Nadia, nonostante non perda il piglio positivo che l’ha contraddistinta da quando ha scoperto di essere malata, ammette che non è detto che potrebbe trionfare nella guerra al male. Nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram la giornalista di Brescia si è infatti confidata con alcuni fan, rivelando che, al momento, ‘il bicchiere non è mezzo pieno’ e ribadendo quanto già affermato al microfono di Silvia Toffanin: “Non è detto che vinca”.

La conduttrice de Le Iene: le confidenze ai fan

“Non è detto che vinca, ma l’importante non è vincere ma mettercela tutta”, risponde la Toffa a una sua fan social. A un altro utente che le ha scritto di aver ritirato una tac positiva in giornata e di iniziar a vedere il bicchiere mezzo pieno, la conduttrice de Le Iene ha invece risposto che la sua situazione non le permette di avere la stessa aspettativa: “Sono felice per te. Io non posso dire lo stesso, ma non mollo comunque”. A un altro follower ha poi confidato che la terapia per combattere il tumore sta procedendo: “Continuo le cure. Infatti sono gonfia come una luna piena.”

Il libro pubblicato da Nadia Toffa, Fiorire d’inverno, va a ruba: già ordinata la seconda edizione

Nadia Toffa ha pubblicato da poco il libro Fiorire d’Inverno. Si tratta di uno scritto autobiografico che la giornalista de Le Iene ha stilato per narrare la sua lotta contro la malattia e per dare una ‘mano emotiva’ a chi vive la sua stessa situazione. Il lavoro si è rivelato subito un grande successo ed è stato premiato dal pubblico, tanto che in pochi giorni tutte le copie sono andate esaurite ed è stata ordinata dalla casa editrice una seconda edizione.