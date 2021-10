Con una nota stampa l’azienda di Cologno Monzese ha annunciato che la trasmissione non andrà più in onda su Italia Uno

Doccia gelata per Alvin e Aurora Ramazzotti. Il loro programma, Mystery Land, è stato sospeso da Mediaset. È stata la stessa azienda ad annunciarlo in una nota stampa. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che il format si ferma momentaneamente ma tornerà quanto prima in una formula tutta nuova.

Mediaset ritiene che i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza – siano molto interessanti per il pubblico di Italia 1. Ma questa prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata, o almeno così hanno sottolineato i dirigenti.

Al momento i conduttori Aurora Ramazzotti e Alvin non hanno ancora commentato l’ultima scelta di Mediaset: tutto tace sui loro profili social. La nuova coppia della tv italiana aveva fatto il suo debutto su Italia Uno lo scorso 4 ottobre ma dopo solo due puntate la loro trasmissione è stata sospesa (sei gli appuntamenti iniziali previsti).

Gli ascolti tv di Mystery Land

Di sicuro la scelta finale di Mediaset è dipesa molto dagli ascolti delle prime due puntate di Mystery Land. Ascolti tutt’altro che incoraggianti. Il debutto aveva totalizzato il 4%, mentre la seconda puntata era scesa al 2,8%. Risultati troppo bassi rispetto alle aspettative.

Il ritorno in tv di Alvin e Aurora Ramazzotti

Mystery Land ha segnato il ritorno sul piccolo schermo di Alvin e Aurora Ramazzotti dopo alcuni anni di assenza. Il primo mancava dal 2019, quando ha condotto Eurogames con l’amica Ilary Blasi. In precedenza Alvin – vero nome Alberto Bonato – è stato per un lungo periodo inviato dell’Isola dei Famosi. Ruolo che il 44enne ha lasciato per dedicarsi a nuovi progetti televisivi e radiofonici.

Aurora Ramazzotti, prima di Mystery Land, ha trascorso gli ultimi anni in radio, come speaker. La 24enne ha debuttato in televisione a Sky, come inviata di X Factor. Qualche tempo fa ha lavorato accanto alla madre Michelle Hunziker in Vuoi scommettere su Canale 5. Nell’estate 2020 Aurora è stata inviata di Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe su Tv 8.