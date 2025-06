Myrta Merlino via da Pomeriggio 5, saluto in lacrime: video e motivi dell’addio

The end, l’avventura poco fortunata di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 si è conclusa dopo due anni. Nell’ultima puntata stagionale in onda venerdì 6 giugno, la giornalista, seppur non ha dichiarato esplicitamente che nella prossima edizione del talk non ci sarà, ha comunque lasciato intendere a chiare lettere che il suo percorso nel programma che fu di Barbara d’Urso è giunto al capolinea. Durante i saluti si è commossa, venendo sopraffatta dall’emozione e da qualche lacrimuccia.

Il saluto di Myrta Merlino nell’ultima puntata stagionale di Pomeriggio 5

“Siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione, l’abbiamo vissuta insieme ogni pomeriggio. Abbiamo raccontato la realtà così come è”, ha scandito la giornalista nel salutare i telespettatori di Canale 5, affermando di essere soddisfatta di aver raccontato la cronaca “in tutte le sue sfumature, con le sue luci e le sue ombre”. Inoltre ha sostenuto che ha sempre seguito il “principio sacro del mestiere”, cioè sono sempre state fatte “domande senza accontentarsi delle risposte”.

Spazio quindi ai ringraziamenti rivolti a tutti coloro che l’hanno supportata nel corso di questo biennio. Parole al miele per l’editore Mediaset e per la squadra di Pomeriggio 5. “Ma grazie soprattutto al pubblico. Mi sono pure un po’ commossa, buona estate. State bene e non mollate mai”, ha concluso mentre le lacrime iniziavano ad affiorare sul suo viso.

Grazie a tutti per averci seguito! 💙 I saluti commossi di Myrta Merlino#Pomeriggio5 pic.twitter.com/Aib83Jdsuq — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) June 6, 2025

Perché Myrta Merlino verrà sostituita a Pomeriggio 5

L’esperienza lunga quasi 200 puntate di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 non è stata tra le più felici. Chiamata a sostituire Barbara d’Urso, nel biennio in cui è andata in onda non ha mai saputo far decollare gli ascolti del talk show. Anzi, la forbice rispetto alla diretta concorrenza rappresentata da La Vita in Diretta timonata da Alberto Matano su Rai Uno è andata via via ad allargarsi con il trascorrere del tempo.

In alcune situazioni, la trasmissione Rai ha addirittura quasi doppiato Pomeriggio 5. Già lo scorso anno si pensava che Mediaset decidesse di sostituire Merlino con un altro volto. Invece la dirigenza del ‘Biscione’ ha voluto puntare per un’altra stagione sulla conduttrice campana, senza però ottenere i risultati sperati. Innanzi ai freddi dati, inevitabilmente ora si è presa la decisione di voltare pagina.

Grande attesa di scoprire chi andrà a prendere il posto della giornalista. I nomi caldi sono quelli di Dario Maltese e Veronica Gentili. Myrta Merlino dovrebbe invece continuare a lavorare in Mediaset. Potrebbe essere collocata nel prime time di Rete 4, canale più nelle sue corde.