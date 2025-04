Myrta Merlino in trincea: vacanze annullate per salvare Pomeriggio 5

Crisi nera per Pomeriggio Cinque, con Myrta Merlino che avrebbe deciso di annullare le sue vacanze per restare alla conduzione del programma Mediaset. Ci sono tante indiscrezioni legate alla trasmissione del pomeriggio di Canale 5, per anni affidata a Barbara d’Urso. Dopo l’uscita di scena di ‘Barbarella’, la situazione è sempre apparsa più instabile. Myrta Merlino non riesce proprio a convincere i telespettatori con il suo lavoro.

A dimostrare questo sono i dati degli ascolti televisivi, per nulla positivi per i piani alti di Mediaset, che un tempo puntavano molto su questo programma. Proprio per questo motivo, si parla spesso di cambiamenti legati alla conduzione della trasmissione, dove ora c’è appunto la Merlino. Quest’ultima non ha mai parlato, invece, di addio al programma e ha sempre cercato di mostrarsi serena sotto questo punto di vista.

A svelare che, invece, il caso è abbastanza complicato oggi è Giuseppe Candela. Il giornalista ha parlato di una “situazione rovente a Pomeriggio 5, in crisi di ascolti”. Mediaset, dunque, pare stia cercando una via d’uscita in questo tunnel ormai caratterizzato da una forte crisi per il programma di punta del pomeriggio di Canale 5. Candela, nel suo post su X, ha poi aggiunto che Myrta avrebbe preso una decisione vista la delicata situazione:

“Myrta Merlino annulla le vacanze e resta in video. Come vi avevamo svelato avrebbe dovuto assentarsi dal 18 al 27 aprile. Al suo posto era previsto Dario Maltese”

Ormai è noto a tutti che la Merlino spesso preferisce prendersi qualche giorno di vacanza nei periodi festivi, lasciando il timone a Dario Maltese. Questa volta, però, la conduttrice avrebbe deciso di fare un passo indietro proprio per evitare di complicare la situazione già abbastanza delicata. Ora Myrta dovrà cercare di far risalire gli ascolti televisivi, in attesa di scoprire cosa accadrà nella prossima edizione.

Si pensa che non ci sarà più Myrta Merlino come conduttrice di Pomeriggio Cinque. Ad esempio, qualche giorno fa, Gabriele Parpiglia ha svelato che Mediaset starebbe pensando di posizionare al timone del programma Greta Mauro. Non resta che attendere per scoprire quale decisione verrà presa dai piani alti su questa trasmissione, che ormai sembra non riuscire più a colpire l’interesse del pubblico di Canale 5, che preferisce altro.