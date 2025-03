Myrta Merlino, sparata su Pomeriggio 5. L’esperto: “Meglio stia zitta”

Myrta Merlino ha fatto un approfondito bilancio della sua esperienza a Pomeriggio 5, commentando tra l’altro gli ascolti del talk show ereditato da Barbara d’Urso. L’analisi l’ha effettuata nel corso di una lunga intervista rilasciata al magazine Gente. Comprensibilmente la giornalista ha tentato di portare acqua al suo mulino. I numeri, però, sono lì da vedere e non sono per nulla soddisfacenti. La vita in diretta, competitor della sua trasmissione, continua a volare, mentre Pomeriggio 5 sta ristagnando attorno a un preoccupante 12/13% di share. Nessun segnale di ripresa in vista. Nell’ultima sfida con Matano, Merlino è addirittura stata doppiata: venerdì scorso Rai Uno ha raggiunto il 23.9% di share, Canale 5 un allarmante 12.8%.

Merlino ha dichiarato che è soddisfatta del lavoro svolto fino ad ora a Pomeriggio 5, affermando che è inorgoglita dal fatto che ogni giorno, avendo costruito un programma con taglio giornalistico, “racconta il Paese così com’è, in modo autentico e rigoroso”. Insomma, ha tenuto a sottolineare che da quando c’è lei la trasmissione ha una linea editoriale giornalistica ben definita rispetto al passato. E se si parla di passato il paragone può essere soltanto uno, con Barbara d’Urso.

Poi la sparata sul pubblico: “Riusciamo a informare e avere un filo diretto, spesso in tempo reale, sulla notizia. Ci guarda un pubblico più giovane, più istruito. Essendo anche un programma di servizio stiamo diventando un punto di riferimento per chi deve segnalare e denunciare truffe o cose che non vanno”. Insomma, Merlino sostiene che il suo pubblico è giovane e pure istruito.

L’esperto di dinamiche e retroscena tv Giuseppe Candela, firma di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano, ha stroncato le dichiarazioni della conduttrice, scrivendo un post su X netto e crudo dopo aver rilanciato stralci dell’intervista rilasciata al magazine Gente: “Queste sono le parole di Myrta Merlino a Gente (se uno va male fa più bella figura se sta zitto). Ieri Pomeriggio5 al 12,8%, Matano sfiora il 24%”.

Da quanto esternato dalla giornalista, non trapela nessuna autocritica per gli ascolti tutt’altro che rosei. Per Merlino Pomeriggio 5 va benissimo: c’è il taglio giornalistico, c’è il pubblico giovane e istruito e addirittura il talk sta diventando un punto di riferimento per la segnalazione di reati come le truffe.

Se Pomeriggio 5 sta andando forte, cosa dovrebbe dire Alberto Matano? Che ha conquistato la luna? Al di là dei proclami, si sussurra da tempo che Mediaset starebbe seriamente pensando di dirottare Myrta Merlino su Rete 4 nella prossima stagione e di sostituirla con un volto che, almeno sulla carta, abbia le qualità per far crescere gli ascolti del programma.