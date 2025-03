Myrta Merlino, Tapiro d’Oro per i ‘folli’ fuorionda di Maltese e la reazione

Strambo, folle, bislacco… ognuno decida quale aggettivo è più adatto per descrivere il rito che Dario Maltese, prima di andare in onda alla guida di Pomeriggio 5, esegue con alcuni suoi colleghi. Striscia la Notizia ha scoperto che il giornalista, che ha sostituito Myrta Merlino in questi giorni, prima di presentarsi in studio lancia manciate di sale grosso a terra, accompagnando il gesto con la formula “mer*a, mer*a, mer*a”. Valerio Staffelli ha intercettato la padrona di casa del talk show di Canale 5, chiedendole delucidazioni sulla questione dei fuorionda. Peccato che lei non ne sapesse nulla del particolare rituale. Lo storico inviato del tg satirico di Antonio Ricci ha anche colto l’occasione per pungolare la giornalista sul suo futuro televisivo. Le voci che la vorrebbero fuori da Pomeriggio 5 a partire dall’inizio della prossima stagione sono sempre più chiassose.

Il Tapiro d’Oro a Myrta Merlino per i fuorionda di Dario Maltese

Nel video divulgato da Striscia sui suoi profili social, si vede Staffelli intercettare la Merlino e domandarle dei riti di Maltese. “Non lo sapevo. Che roba strana”, ha commentato stupita la giornalista. Ironia del volto di Striscia: “Non si sarà mica trasformato nel mago do Nascimento il suo collega?”. “Non lo sapevo. Comunque sono contenta che tirino il sale, non mi attipiro”, ha replicato Myrta.

Staffelli ha poi fatto una domandina velenosa alla conduttrice di Pomeriggio 5. “Forse Maltese lo fa perché vorrebbe prendere il suo posto?”. “Non credo. Io e Dario siamo amici. Mi fido molto di lui”, la risposta della giornalista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Come poc’anzi accennato, la posizione di Myrta Merlino pare essere parecchio in bilico. Sotto la sua conduzione, il programma che fu di Barbara d’Urso non ha ottenuto e non sta ottenendo i risultati sperati. Oscilla tra il 12 e il 15% di share, troppo poco. La concorrenza, rappresentata da La vita in diretta di Alberto Matano, va invece speditissima, sfondando sempre e abbondantemente il muro del 20%.

Si mormora che questo potrebbe essere l’ultimo anno della giornalista al timone del talk show. Si sussurra inoltre che Mediaset, sempre laddove ci sarà la cacciata dalla trasmissione, potrebbe dirottare la Merlino su Rete 4, canale sulla carta più nelle sue corde. Già scattato anche il toto nomi dei papabili sostituti: oltre a quello di Dario Maltese, è spuntato anche quello di Veronica Gentili che a breve inizierà a condurre L’Isola dei Famosi.