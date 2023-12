Myrta Merlino su flop ascolti, Matano, rapporti d’Urso: “Ora parlo io”

Sono passati tre mesi da quando Myrta Merlino ha preso il timone di Pomeriggio Cinque, programma pomeridiano che in precedenza era stato condotto, per ben quindici anni, da Barbara d’Urso. Intervistata da Repubblica, l’ex volto di La7 ha fatto un bilancio dei suoi primi mesi alla guida del talk show targato Mediaset. Tra gli argomenti trattati, anche le voci di addio circolate di recente e il rapporto proprio con la d’Urso.

Myrta Merlino: dalle voci di addio al rapporto con Barbara d’Urso

Nella fascia pomeridiana, Myrta Merlino si trova a competere con La Vita in Diretta di Alberto Matano, il programma di Rai 1 che domina in termini di share e pubblico coinvolto. La neo conduttrice Mediaset ha quindi parlato di questo confronto, consapevole di avere un competitor molto forte: “Prima pensavo ai critici, adesso al pubblico. Ho un competitor fortissimo, La Vita in Diretta, che ha una storia e una sola pubblicità contro le mie quattro. Dopo il nero degli spot riparto. Considero i 2 milioni di persone che mi seguono una medaglia; dopo tre mesi e mezzo non era scontato. D’Urso era di famiglia, io un’estranea venuta da una re di nicchia“.

I risultati poco soddisfacenti in termini di ascolti, nelle scorse settimane, avevano alimentato voci di un possibile addio di Myrta Merlino, con un cambio alla conduzione di Pomeriggio Cinque. La conduttrice ha commentato divertita queste ultime indiscrezioni non confermate, smentendole e facendo chiarezza a riguardo: “Pomeriggio 5 è al 15-16% di share. Leggevo flop, l’editore che voleva sostituirmi, con i nomi delle conduttrici pronte a prendere il mio posto. Mentre uscivano queste notizie, mi arrivavano i fiori di Pier Silvio Berlusconi. Perché tanto veleno inutile? Mistero“.

L’uscita di scena di Barbara d’Urso, defenestrata la scorsa estate, non era andata giù a molti utenti Mediaset che, in più occasioni, avevano mostrato il loro disappunto via social. Per Myrta Merlino, prendere il posto di una figura televisiva così importante ha rappresentato una sfida non facile e il confronto con chi l’ha preceduta è stato inevitabile. Sebbene non ci sia stato alcun contatto tra Merlino e d’Urso nelle scorse settimane, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha voluto sottolineare come tra le due non ci sia alcun tipo di astio che, tra l’altro, non avrebbe motivo di esistere: “Il problema tra me e lei non esiste. Escludo che una donna intelligente come Barbara ce l’abbia con me“.

Pomeriggio Cinque: il precedente bilancio di Giancarlo Scheri

Un primo bilancio del nuovo Pomeriggio Cinque era già stato fatto, dopo un mese dall’inizio della messa in onda, da Giancarlo Scheri (direttore di Canale 5). Bilancio che sin dalle righe iniziali si era mostrato più che positivo, nel quale si potevano leggere anche i ringraziamenti a Myrta Merlino e al team produttivo e giornalistico di Videonews. Il comunicato, risalente al 6 ottobre scorso, aveva però dato l’idea di delineare una situazione più rosea di quanto in realtà non fosse.