Myrta Merlino: “Miei sbrocchi e via da Pomeriggio5, ora parlo io”

Myrta Merlino via da Pomeriggio5 il prossimo anno. I cosiddetti ben informati di retroscena televisivi lo vanno ripetendo da tempo. Anche perché, tale eventualità, alla luce degli ascolti tv non troppo rosei del talk show, non è nemmeno stata esclusa da Pier Silvio Berlusconi. Il numero uno di Mediaset, in tempi non sospetti, ha spiegato di avere grande stima della giornalista, ma ha anche lasciato intendere che nella prossima stagione Merlino potrebbe essere dirottata su un altro progetto dei canali del Biscione. Intervistata dal Corriere della Sera, la diretta interessata ha risposto direttamente ai rumors, rivelando anche i motivi dietro ad alcune sue assenze dalla trasmissione che attualmente è condotta da Dario Maltese (anche Giuseppe Brindisi l’ha sostituita in alcune occasioni).

Myrta Merlino via da Pomeriggio 5? La versione della giornalista

“Una sfida difficile. Ne sentivo il peso ma ho le spalle larghe. Con il tempo abbiamo costruito un programma forte, una narrazione nuova”. Così Myrta Merlino a proposito della sfida di accettare la conduzione di Pomeriggio5. A onor del vero il “programma forte” di cui parla non è così forte. Rispetto a quando conduceva Barbara d’Urso, i numeri non sono migliorati. Il diretto competitor, vale a dire La vita in diretta di Alberto Matano, quotidianamente raggiunge tra il 22/23% di share, staccando il talk di Canale5 del 7/8%. Non proprio un successone. Per questo si sussurra di un possibile cambio di conduzione. Dunque nella prossima stagione ci sarà oppure no?

“Mah. Delogu e Crippa di Mediaset mi ripetono: “Per noi sei un’istituzione”. Dall’azienda ricevo grandi attestati di stima. Ma sa come va. Mi siedo un momento qui fuori dagli studi al Palatino, qualcuno mi fotografa e racconta: “La Merlino è pronta per la panchina””.

I motivi delle assenze in tv

Altra voce che circola non di rado, è che spesso vada in ferie. I rumors hanno cominciato a circolare dopo che durante la stagione si è assentata più di una volta per motivi personali. “Sono mancata per la laurea di mia figlia – ha dichiarato la giornalista – . E lo rivendico. Sono umana. La tv ti dà tanto, però ti toglie pezzi di vita, alla mia età è giusto riprendersi qualche spazio per sé”. Merlino ha anche sottolineato che prima del lavoro vengono gli affetti più cari, naturalmente sempre rispettando gli accordi contrattuali.

Massaggi ai piedi dai collaboratori? “Pettegolezzi”

Mesi fa è trapelata l’indiscrezione che abbia il vizietto di sbroccare con i suoi collaboratori e che abbia un caratteraccio non facile da gestire per coloro che lavorano al suo fianco. Cosa c’è di vero? “Sono esigente, è vero. E anche iraconda. Se nei momenti concitati della diretta tu che dovresti aiutarmi non sei pronto, non mi rispondi in fretta, non mi passi il foglio che ti ho chiesto, mi arrabbio, perdo la pazienza, è il mio difetto. Però sono una buona. Dimentico tutto. Non cerco vendette. Come dice Tardelli, quello che succede in campo resta in campo. Vale anche per me. Apprezzo chi mi tiene testa, non amo gli yes man”.

Addirittura è stato scritto che si faceva massaggiare i piedi da alcuni collaboratori. Chi ha messo in giro tale voce e, soprattutto, è vera? “E che lanciavo spazzole dalle scale. Pettegolezzi messi in giro da un mio ex assistente di studio. Lavorava male, con lui ebbi una lite, il comitato di redazione scrisse un comunicato contro di me che fu mandato ai giornali. Piccoli rancori. Ora ho Fabrizio, lo porto in palmo di mano”.