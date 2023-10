Myrta Merlino: like pesantissimo contro la d’Urso, altro che amiche

In un post di Myrta Merlino, un’utente ha elogiato il suo lavoro a Pomeriggio Cinque, criticando Barbara d’Urso. Like della Merlino.

In un recente post social, Myrta Merlino ha fatto presente di aver ricevuto molte critiche in seguito alla frase “troppo amore” legata alla strage di Alessandria. La neo conduttrice di Pomeriggio Cinque ha quindi risposto con l’invito ad andare a rivedere la puntata del programma pomeridiano in cui quelle parole erano state pronunciate. L’ex La7 ha provveduto a fare chiarezza, ricevendo riscontri positivi nei commenti.

Commento critico contro Barbara d’Urso, like della Merlino

Un’utente in particolare si è schierata a favore di Myrta Merlino, esponendo il suo parere tramite un lungo commento. Parere che è stato fortemente critico nei confronti di Barbara d’Urso, ex conduttrice di Pomeriggio Cinque. “Purtroppo questa gente che commenta ha completamente dimenticato le figuracce di chi presentava prima di te, hanno tutti improvvisamente dimenticato le frasi inopportune, le reazioni inopportune e soprattutto le faccine inopportune! Tutto improvvisamente è stato dimenticato! Questo perché purtroppo stanno facendo tutto il possibile per scoraggiarti e tentare di farti abbandonare il timone!” sono state le parole dell’utente in questione.

Dopo aver espresso il gradimento per il Pomeriggio Cinque condotto da Myrta Merlino, l’utente ha continuato: “Impossibile pensare che dopo la morte di stenti di una bambina si possano affrontare argomenti leggeri e trash come richiedono in molti! Tu si, passi da un argomento all’altro, ma sono argomenti che si possono affrontare sempre con intelligenza, educazione e con i toni giusti, e tu lo sai fare! In bocca al lupo“.

Il parere, che come detto è stato fortemente critico nei confronti di Barbara d’Urso, ha incontrato l’approvazione della stessa Myrta Merlino, che a sorpresa ha reagito con un like. La conduttrice ha voluto semplicemente ringraziare a modo suo l’utente per le belle parole nei suoi confronti? Oppure c’è qualcosa di più dietro questo curioso gesto? Probabilmente non lo sapremo mai.

Primo mese di Merlino a Pomeriggio Cinque: il comunicato

Ad elogiare il lavoro di Myrta Merlino, di recente, non è stata solo l’utenza. Nella giornata di venerdì 6 ottobre, Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha fatto un bilancio del primo mese della conduttrice a Pomeriggio Cinque. Il comunicato stampa si è mostrato positivo sin dalle prime righe dove, oltre ad aver riportato i dati di share e del numero di spettatori, c’è stato il ringraziamento alla stessa Myrta Merlino e al team di Videonews.

Se si va a guardare più nel dettaglio alcuni aspetti, tuttavia, è facile notare come la situazione non sia poi così rosea come è stata descritta. Comunicati del genere erano arrivati anche durante il periodo con d’Urso al timone, defenestrata dal programma pomeridiano solo pochi mesi fa. Myrta Merlino, nonostante l’avvio incoraggiante, non è riuscita a migliorare i dati della precedente conduttrice, ottenendo addirittura riscontri più bassi. Se a tutto ciò si aggiunge che spesso e volentieri Pomeriggio Cinque perde il confronto con la Vita in Diretta di Alberto Matano (competitor su Rai 1), si comprende ben presto come non sia proprio tutto rose e fiori.