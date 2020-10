Myrta Merlino, L’Aria che Tira sospeso temporaneamente: il motivo

I telespettatori de L’Aria che Tira, talk in onda quotidianamente su La7 nella fascia mattutina, si saranno trovati un po’ spaesati nelle scorse ore, non vedendo Myrta Merlino in video. Durante la giornata di oggi venerdì 23 ottobre 2020 infatti la trasmissione non è andata in onda. Il comunicato della rete e degli addetti ai lavori ha spiegato che lo stop è stato reso necessario dal fatto che si sono dovuti effettuare dei controlli sanitari. Immediatamente, visto il periodo, il pensiero è andato a un eventuale contagio di coronavirus nel gruppo di lavoro del programma. E pare infatti, secondo quanto riportato da Fanpage.it, che una persona della redazione sia risultata positiva di recente al tampone.

Fanpage.it ha reso noto che, da fonti certe consultate, ci sarebbe stato un caso di contagio da Covid tra coloro che si impegnano nella redazione del talk. Subito sarebbe scattato il protocollo e sarebbe stato comunicato a giornalisti e tecnici che lavorano negli studi de L’Aria che Tira l’evolversi della vicenda. Alla luce di ciò, in queste ore, tutti coloro che sono entrati in contatto con l’infetto si starebbero sottoponendo ai test per scoprire se il contagio si è diffuso ulteriormente oppure no.

L’Aria che Tira sospeso: quando tornerà in onda su La7?

Lungo la giornata odierna, la non messa in onda della trasmissione, è stata tamponata dal talk Coffee Break che ha proseguito in modo inusuale fino alle 11.30. Dopodiché ha lasciato posto a L’Aria che Tira – Diario. Resta ora da capire quanto durerà la sospensione della ‘creatura’ di Myrta Merlino. Non è escluso che il pubblico possa ritrovare in tv la giornalista e la sua squadra già da lunedì 26 ottobre 2020. Saranno cruciali queste ore. E soprattutto saranno cruciali i risultati dei tamponi. Naturalmente se si fosse in presenza di un minifocolaio, lo stop sarà prolungato. Se invece si constaterà che si è trattato di un caso isolato di contagio, e se si riuscirà ad effettuare tutti i controlli – con relativi esiti nelle prossime ore -, Myrta potrebbe tornare in sella al talk all’inizio della prossima settimana.