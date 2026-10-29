Myrta Merlino e la “vita dorata di Pier Silvio Berlusconi”, le rivelazioni dell’ex conduttrice di Pomeriggio 5

Myrta Merlino a ruota libera: la giornalista campana, ex conduttrice dell’Aria che Tira e di Pomeriggio 5, è stata ospite nel programma di Piero Chiambretti, Fin Che la Barca Va, rilasciando dichiarazioni curiose su Pier Silvio e Marina Berlusconi. Ha anche parlato di un suo possibile ritorno a La7, rete che ha amato prima di passare a Mediaset per raccogliere l’eredità di Barbara D’Urso, con risultati tutt’altro che entusiasmanti.

Myrta Merlino e le dichiarazioni su Pier Silvio e Marina Berlusconi: “Vivono in un mondo dorato”

L’assist per parlare dei figli di Silvio Berlusconi è stato fornito da Piero Chiambretti che ha domandato a Myrta Merlino se secondo lei Pier Silvio e Marina prima o poi si occuperanno in prima persona di politica, percorrendo le orme del padre. La giornalista ha risposto che a suo avviso questa dinamica non si verificherà, dando anche un parere curioso sullo stile di vita dei due fratelli: “Non credo che Pier Silvio scenderà in politica. Credo che nemmeno sua sorella Marina lo farà, anche se lei rispetto a Pier Silvio ha il pallino della politica. Per me sono due persone abituate a vivere in un mondo un po’ appartato e dorato. Chi fa la politica deve misurarsi anche con il sangue”.

Merlino, prima di sbarcare a Mediaset, è stata per anni il volto del talk L’Aria che Tira, un’esperienza durata dal 2011 al 2023. “Io ho molto amato La7, devo ammetterlo – ha spiegato – Se tornerei? Cercherei il progetto giusto. Quindi se ci fosse il progetto giusto, perché no?! Quella è una rete che ho sempre molto amato”.

Merlino su Fedez: “Non ci va leggero”

In questi giorni sta tenendo banco lo scontro tra Fedez e Massimo Giletti. Anche Merlino in passato ha avuto attriti con il rapper. Quando era alla conduzione di Pomeriggio 5, il cantante le lanciò una bordata affermando che la vicenda del pandoro gate Barbara D’Urso l’avrebbe trattata meglio di lei. “Penso che lui non ci va leggero con gli altri, prende in giro tutto e tutti. Dopodiché, quando si tratta di lui diventa ipersensibile e ha anche delle reazioni abbastanza virulente”, ha sostenuto la giornalista riferendosi a Fedez.

I retroscena sulla fine di Pomeriggio 5

Merlino, prima di essere ospite da Chiambretti, ha rilasciato una lunga intervista al Quotidiano Nazionale, raccontando i retroscena che l’hanno portata a condurre Pomeriggio 5 e quelli relativi alla fine di quell’esperienza, culminati con la chiusura del programma, che è stato sostituito da Dentro la Notizia, talk attualmente in onda e condotto da Gianluigi Nuzzi.

Innanzitutto la giornalista ha puntualizzato che quando si legò a Mediaset non aveva intenzione di raccogliere l’eredità di Barbara D’Urso: “Non ho accettato di buon grado. Volevo la prima serata, politica e attualità. L’editore mi ha chiesto di fare questo sacrificio e il buonsenso mi ha consigliato di accettare. Ma non era il mio mondo”. Ha aggiunto che, prima di prendere il timone di Pomeriggio 5, non aveva mai letto una rivista di gossip, essendosi interessata ad altri temi.

“Non potevo identificarmi con quel programma ed è stata una frustrazione quotidiana”, ha confessato, aggiungendo che “alla fine la televisione ti smaschera”. E ancora: “Chi ha avuto successo, da Biagi a Costanzo, da Santoro a Minoli, dalla Carrà alla stessa D’Urso, è sempre rimasto sé stesso”. Quando si è ritrovata a guidare Pomeriggio 5, si è sentita come un pesce fuor d’acqua: “Io facevo un compitino, ero un’aliena”.

Spazio poi a un altro retroscena. Terminata la prima stagione, Merlino chiese di fermarsi, avendo compreso quanto il suo stile fosse distante da quel tipo di programma. Tuttavia Mediaset la convinse a proseguire. E non andò bene sul fronte ascolti tv. “Chiesi di non fare il secondo anno, mi risposero che sarebbe stato un errore – ha raccontato – Lì ho capito quanta cattiveria gira nell’ambiente però ci provai di nuovo. E pagai tutto”. Oggi la giornalista è ripartita da Myrta Confidential su San Marino RTV. “I soldi sono pochi, la libertà assoluta”, ha dichiarato.