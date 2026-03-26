Myrta Merlino, dopo Pomeriggio 5 il buio: nuova mazzata da Mediaset

Myrta Merlino continua a essere una sorta di “oggetto misterioso” a Mediaset. Dopo l’esperienza tutt’altro che positiva alla conduzione di Pomeriggio 5, la giornalista è stata parcheggiata ai box. Viene impiegata solo in veste di opinionista. La scorsa estate, quando era stato deciso di chiudere lo storico format pomeridiano di Canale 5, che è stato rimpiazzato dal talk show condotto da Gianluigi Nuzzi, Dentro la Notizia, si era fatta strada l’ipotesi che a Merlino potesse essere affidata una trasmissione su Rete 4. I mesi sono trascorsi, ma di tale presunto progetto non si è vista nemmeno l’ombra. E sembra che non la si vedrà nemmeno nel futuro prossimo.

Myrta Merlino e la parabola a Mediaset: nessun progetto in vista per la giornalista

Dagospia riferisce che, per ora, i vertici del Biscione non hanno alcuna intenzione di piazzare alla conduzione di un programma la 56enne campana. Né su Canale 5 né su Rete 4. “Dovrà accontentarsi del ruolo di opinionista”, scrive il portale diretto da Roberto D’Agostino. Probabilmente, a pesare su tale scelta, è stata la parabola di cui Merlino è stata protagonista alla guida di Pomeriggio 5. Ereditò il talk da Barbara d’Urso, con il compito di renderlo meno “trash” e più informativo. E soprattutto con il fine di portare a casa ascolti soddisfacenti.

Il pubblico non ha risposto come speravano i piani alti di Cologno Monzese. I numeri relativi allo share sono stati giudicati insufficienti. Così a Myrta, dopo sole due stagioni al timone della trasmissione, è stato dato il benservito. Nel corso della presentazione dei palinsesti della stagione in corso, Pier Silvio Berlusconi aveva dichiarato che Merlino avrebbe potuto forse essere impiegata in un progetto ad hoc, senza però dare alcuna garanzia. E infatti al momento non si starebbe muovendo nulla per farla tornare alla guida di un programma.

Curioso notare che sia Barbara d’Urso sia la collega Merlino, dopo che è stata tolta loro la conduzione di Pomeriggio 5, sono piombate in una fase per niente brillante delle loro carriere. Addirittura ‘Barbarella’ continua a non trovare spazio in tv, eccezione fatta per la sua partecipazione da concorrente a Ballando con le Stelle.